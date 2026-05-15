Israel Reyes respalda concentración larga de México rumbo al Mundial 2026

Israel Reyes, zaguero de la selección mexicana, lanza la primera pelota de un partido entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona en Ciudad de México el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Lo que para los expertos es un error de planificación, para el defensor Israel Reyes podría ser la receta secreta para hacer historia.

El búnker del Tri se activó desde el miércoles de la semana pasada , exclusivamente con jugadores de la Liga MX, muchos de los cuales dejaron de participar en la fase final del torneo Clausura y otros en la Copa de Campeones de la CONCACAF, para sumarse a tiempo.

A pesar de que más de un analista del entorno nacional consideró el plan como obsoleto, Reyes lo defendió con optimismo.

Su postura adquiere un peso particular tras la liguilla, donde el América pagó cara su ausencia en dos encuentros clave: encajaron seis goles sin el zaguero.

“Hay que estar aquí dentro para para poder hablar de ese tipo de cosas, porque se puede decir que es mucho tiempo y que los jugadores están encerrados, pero a nosotros nos está ayudando bastante a conocernos más”, dijo Reyes.

La idea de la concentración larga es una página de un libro que el entrenador Javier Aguirre conoce bien.

Como jugador estuvo concentrado casi un año previo al Mundial de México 1986, cuando el Tri alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en una Copa del Mundo.

“En años anteriores veías muy poco a tu compañero de Europa o de otros clubes, ahora tienes la ventaja de conocerlo mucho tiempo antes. Al final son sacrificios, creemos que va a ser algo que va a valer la pena y que nos va a ayudar”, agregó el jugador.

Al igual que en 1986 y en 1970, cuando también se alcanzó los cuartos de final, México tendrá a favor el jugar como local por lo menos tres partidos de la primera fase, comenzando el 11 de junio ante Sudáfrica. Si logra terminar en la cima del Grupo A podría jugar dos partidos más en su estadio.

“Hoy en día México puede hacer historia en este Mundial. Así lo sentimos la verdad, por más que estemos todavía varias semanas del inicio, sentimos que podemos hacer algo muy distinto”, dijo Reyes, quien estará en su primer Mundial.

Las palabras de Reyes pueden sorprender a más de uno, especialmente luego del fracaso que fue quedar fuera en la primera ronda de Qatar 2022, algo que no pasaba desde Argentina 1978.

Pero el zaguero, que alterna posiciones en selección entre central y lateral derecho, argumenta que los últimos resultados en partidos amistosos, empates ante Portugal y Bélgica en marzo pasado, son un botón de muestra de lo que pueden lograr.

“En estos últimos dos partidos dimos algo distinto a lo que a lo que se veía últimamente, lo que venían sintiendo toda la gente. Y nosotros también creo que veníamos viendo un equipo muy distinto, un equipo más, fuerte, con mejor manejo de balón, etcétera y eso no se sentía antes”, dijo Reyes.

Antes del debut en el Mundial, México enfrentará partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia que servirán para mejor la conjunción dentro de la cancha, porque fuera de ella, parece que eso ya está ocurriendo.

“Esa convivencia en el vestidor es algo muy importante, por lo que mencionó que casi no estamos juntos y ahora nos vamos sintiendo como una hermandad”, agregó Reyes. “Eso es muy importante porque en el campo un compañero de equipo a que defiendas a tu hermano”.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP