Israel ataca el centro de Beirut sin aviso tras decir que la tregua con Irán no aplica allí

Sale humo de un edificio en Beirut tras un bombardeo israelí, el 8 de abril del 2026. (AP foto/Hassan Ammar) AP

Israel afirma que el acuerdo no se extiende a su guerra con el grupo libanés Hezbollah, aunque el mediador Pakistán sostuvo que sí.

El ejército israelí calificó la operación como el mayor ataque coordinado en la guerra actual, al golpear más de 100 objetivos de Hezbollah en 10 minutos en Beirut, el sur de Líbano y el valle oriental del Beká.

Salía humo negro de varias partes de la capital costera. Las explosiones interrumpían los bocinazos del tráfico en lo que había sido una tarde de cielo azul, mientras ambulancias se dirigían a toda velocidad hacia las llamas. Al menos un edificio de apartamentos fue alcanzado. Los equipos de emergencia revisaban vehículos calcinados.

De momento no se sabe cuántas personas murieron o resultaron heridas, pero varios ataques se produjeron en lugares comerciales concurridos, lo que provocó pánico en las calles.

El ejército israelí indicó que había atacado lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia, y acusó a Hezbollah de usar a civiles como escudos humanos.

“El Estado libanés y sus civiles deben rechazar el afianzamiento de Hezbollah en zonas civiles y su capacidad de acumulación de armas”, señaló el ejército en un comunicado.

Israel rara vez ha atacado el centro de Beirut desde el estallido de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo, pero ha atacado con regularidad el sur y el este de Líbano y los suburbios del sur de Beirut.

Antes de la nueva oleada de ataques, un funcionario de Hezbollah dijo a The Associated Press que el grupo estaba dando una oportunidad a los mediadores para asegurar un alto al fuego en Líbano, pero que “no hemos anunciado nuestra adhesión al alto al fuego ya que los israelíes no lo están cumpliendo”. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos.

El grupo, añadió, no aceptará un regreso al statu quo previo al 2 de marzo, cuando Israel llevó a cabo ataques casi diarios en Líbano pese a que nominalmente estaba en vigor una tregua desde que terminó la última guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah en noviembre de 2024.

“No aceptaremos que los israelíes sigan comportándose como lo hacían antes de esta guerra en lo que respecta a los ataques”, manifestó. “No queremos que esta fase continúe”.

Hezbollah había disparado misiles a través de la frontera días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, lo que desencadenó una guerra regional. Israel respondió con un bombardeo generalizado sobre Líbano y una invasión terrestre.

Los ataques aéreos israelíes han matado a más de 1.530 personas en Líbano, incluidas más de 100 mujeres y 130 niños. El ejército israelí ha dicho que ha matado a cientos de combatientes de Hezbollah. Más de un millón de personas han sido desplazadas en Líbano.

Más temprano el miércoles, después de que se anunciara el alto al fuego en Irán, muchas personas desplazadas que dormían en tiendas de campaña en las calles de Beirut y de la ciudad costera de Sidón comenzaron a empacar sus pertenencias para regresar a sus hogares.

Eso ocurrió antes de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometiera que el ejército seguiría adelante en Líbano.

En un extenso campamento de desplazados en el malecón de Beirut, familias sacudidas por las declaraciones contradictorias expresaron confusión y desesperación.

“No podemos más con esto: dormir en una tienda, no bañarnos, la incertidumbre”, dijo Fadi Zaydan, de 35 años. Él y sus padres se habían preparado para regresar a la ciudad sureña de Nabatieh antes de que los comentarios de Netanyahu los frenaran en seco.

“Pero si volvemos nos atacan”, agregó Zaydan. Su familia decidió esperar por ahora en Sidón, un poco más cerca de su hogar.

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La corresponsal Isabel DeBre contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP