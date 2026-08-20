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Irán desestima las amenazas económicas de EEUU y otras noticias en Oriente Medio

Irán restó importancia el jueves a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dolor económico y aislamiento, mientras el ministro sirio de Exteriores visitaba Pakistán, que intentaba reducir las tensiones entre Washington y Teherán.

En esta imagen publicada por el Ministerio paquistaní de Exteriores, el Ministro sirio de Exteriores, Hassan al-Shibani, a la izquierda, estrecha la mano de su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, antes de su reunión en Islamabad, Pakistán, el jueves 20 de agosto de 2026. (Ministerio paquistaní de Exteriores via AP)
En esta imagen publicada por el Ministerio paquistaní de Exteriores, el Ministro sirio de Exteriores, Hassan al-Shibani, a la izquierda, estrecha la mano de su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, antes de su reunión en Islamabad, Pakistán, el jueves 20 de agosto de 2026. (Ministerio paquistaní de Exteriores via AP) AP

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y el conjunto más amplio de Oriente Medio el jueves.

Irán denuncia la amenaza económica de Trump

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, rechazó las amenazas económicas formuladas contra su país y sostuvo que esas “políticas fallidas” avivarán más hostilidad entre los iraníes y “traerán más fracasos”.

Los comentarios de Araghchi se produjeron pocas horas después de que Trump amenazara con “medidas económicas aplastantes” contra Irán. Trump prometió una “guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes”, pero ofreció pocos detalles.

En una publicación en redes sociales, Araghchi afirmó que las amenazas buscan desviar la atención de la población estadounidense de los problemas financieros internos, y añadió que el “terrorismo económico” de Estados Unidos amenaza la economía global y la soberanía nacional de países de todo el mundo.

El principal diplomático de Siria aborda Oriente Medio en Pakistán

El ministro sirio de Exteriores, Assad al-Shibani, llegó a Islamabad para conversaciones que se espera se centren en asuntos regionales, informó el Ministerio paquistaní de Asuntos Exteriores.

La visita se produce días después de que Israel bombardeara una base aérea en el norte de Siria, causando daños pero sin víctimas.

Funcionarios paquistaníes señalan que el liderazgo político y militar del país sigue en contacto tanto con Irán como con Estados Unidos en torno a los esfuerzos para rebajar las tensiones e impulsar la reanudación de las conversaciones, después de que venciera un plazo de 60 días contemplado en un memorando de entendimiento de junio. El acuerdo fue negociado por Pakistán con ayuda de países de la región.

Repatrían a tripulantes paquistaníes muertos en un ataque hutí

Los cuerpos de dos paquistaníes muertos en el ataque hutí de la semana pasada contra un buque comercial con bandera de Tanzania en el estrecho de Bab el-Mandeb fueron repatriados a Pakistán.

Seis marinos paquistaníes que resultaron heridos en el ataque también regresaron sanos y salvos al país, indicó el ministro de Exteriores, Ishaq Dar, en una publicación en X.

Dar agradeció al Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí por su cooperación, incluida la asistencia médica.

“Pakistán condena el ataque en los términos más enérgicos y reitera que la seguridad y la protección de la gente de mar deben garantizarse en todo momento”, afirmó Dar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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