Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

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Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

La agencia indicó en una publicación en línea que no se reportaron heridos y no se encontró a ningún sospechoso tras un registro del parque y del área circundante después de la medianoche.

El presidente Donald Trump pasaba el fin de semana en la Casa Blanca, que no emitió declaraciones sobre el incidente. Las operaciones de la Casa Blanca se mantuvieron con normalidad, pero se incrementó la seguridad en la zona, según el Servicio Secreto.

El parque ha estado cercado durante semanas por renovaciones.

El Servicio Secreto señaló que estaba trabajando con la policía del Distrito de Columbia y la Policía de Parques de Estados Unidos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP