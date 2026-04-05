americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Donald Trump

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que investiga el domingo reportes de disparos registrados durante la noche cerca del Parque Lafayette, ubicado al otro lado de la calle de la Casa Blanca.

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) AP

La agencia indicó en una publicación en línea que no se reportaron heridos y no se encontró a ningún sospechoso tras un registro del parque y del área circundante después de la medianoche.

El presidente Donald Trump pasaba el fin de semana en la Casa Blanca, que no emitió declaraciones sobre el incidente. Las operaciones de la Casa Blanca se mantuvieron con normalidad, pero se incrementó la seguridad en la zona, según el Servicio Secreto.

El parque ha estado cercado durante semanas por renovaciones.

El Servicio Secreto señaló que estaba trabajando con la policía del Distrito de Columbia y la Policía de Parques de Estados Unidos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En la imagen, lograda con un tiempo largo de exposición, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la guerra contra Irán desde el Corredor Estatal de la Casa Blanca, el 1 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon, Pool)

Republicanos prevén una elección intermedia difícil por la guerra con Irán y el alza de la gasolina

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump amenaza con destruir infraestructura energética de Irán si no hay acuerdo rápido y abre ultimátum

trump dice que piloto rescatado en iran esta gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Por Redacción América Noticias Miami
trump confirma rescate de tripulante de f-15 en iran tras audaz operacion militar de eeuu

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter