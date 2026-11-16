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Interrogan a sospechoso de bomba hallada en planta de etanol de Illinois

Las autoridades policiales informaron el lunes que llevaron a una persona de interés a ser interrogada en relación con una bomba que fue hallada en una planta de etanol en Illinois.

La policía indicó que una persona fue puesta bajo custodia la mañana del lunes en las instalaciones de BioUrja Renewables en Peoria, el mismo lugar donde el viernes se encontró un artefacto explosivo.

La persona no fue arrestada, aclaró la portavoz de la policía de Peoria, Semone Roth. Una hora después, Roth señaló que la policía se retractaba de esa información y remitía todas las preguntas al FBI, que encabeza la investigación.

Luego, Roth agregó que el FBI le había confirmado que la información difundida originalmente era correcta.

El FBI no respondió a una solicitud de más detalles. El FBI afirmó que la investigación continúa. Agencias policiales estatales y locales también están colaborando.

Cientos de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares dentro de un radio de 1,6 kilómetros (1 milla) del sitio industrial cuando las agencias policiales registraban la zona el viernes. Se les permitió regresar el sábado.

La policía informó que una bomba encontrada en las instalaciones de BioUrja fue “neutralizada” antes que se permitiera el regreso de los residentes.

La planta de BioUrja contiene etanol y “otros tipos de sustancias químicas altamente combustibles”, declaró la alcaldesa de Peoria, Rita Ali, a WMBD-TV el viernes.

No es inusual que las fuerzas del orden reciban amenazas de bomba y llamadas sobre paquetes sospechosos, pero a menudo no derivan en una amenaza creíble, aunque las autoridades se toman en serio esas llamadas, ya que deben evaluar e investigar las denuncias.

Peoria, con una población de alrededor de 110.000 habitantes, se ubica a unos 240 kilómetros (150 millas) al suroeste de Chicago.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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