americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Inter de Milán supera 3-0 a Cagliari y se acerca un paso más al título de la Serie A

REGGIO EMILIA, Italia (AP) — Marcus Thuram anotó su cuarto gol en tres partidos, y el Inter de Milán venció 3-0 al Cagliari para ampliar su ventaja a 12 puntos en la Serie A el viernes.

Nicolo Barella, sobre los hombros de Marcus Thuram, celebra después de marcar el segundo gol del Inter de Milán durante el partido de fútbol de la Serie A contra Cagliari el viernes 17 de abril de 2026, en Milan, Italia. (AP Foto/Luca Bruno)
Nicolo Barella, sobre los hombros de Marcus Thuram, celebra después de marcar el segundo gol del Inter de Milán durante el partido de fútbol de la Serie A contra Cagliari el viernes 17 de abril de 2026, en Milan, Italia. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Tras una mal primer tiempo en el que el Inter no logró convertir su presión en goles, los hombres de Cristian Chivu tomaron el control durante un período de cuatro minutos poco después del descanso.

Un magnífico pase de Federico Dimarco dejó a Thuram con un remate a placer en el segundo palo; luego, cuatro minutos después, Nicolo Barella sacó un disparo imparable desde 15 metros para poner el 2-0.

Piotr Zielinski se guardó lo mejor para el final con una volea magníficamente ejecutada que se coló en el ángulo superior.

El resultado dejó a los campeones virtuales con 12 puntos de ventaja sobre el Napoli, con seis partidos por disputar.

El Cagliari estaba en el 16to puesto, seis puntos por encima de la zona de descenso.

Como vuelve a perder Antes, el Como encajó su segunda derrota en una semana al caer en casa del Sassuolo por 2-1.

Cristian Volpato y M'Bala Nzola marcaron en los tres minutos previos al descanso para darle al Sassuolo una ventaja contra el curso del juego.

El internacional argentino Nico Paz recortó distancias en el tiempo añadido del primer tiempo —su tercero en cuatro partidos—, pero el Como no pudo encontrar el empate pese a dominar la posesión en la segunda mitad.

La primera derrota del Como como visitante en 2026 llegó después de perder en casa ante el Inter 4-3 el lunes. Aunque el Como se mantuvo en el quinto puesto, la Juventus, dos puntos por encima, podría ampliar su ventaja a cinco si vence al Bologna el domingo.

El equipo de Cesc Fàbregas se mantuvo invicto en nueve partidos como visitante desde el 15 de diciembre, cuando cayó por la mínima ante la Roma.

El Sassuolo estaba en el noveno puesto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

Se desploma el precio del petróleo tras reapertura del estrecho de Ormuz

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Dron militar de EEUU realiza vuelo de vigilancia alrededor de Cuba

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

🚨 Choque en la Palmetto deja un fallecido; autoridades investigan posible suicidio

Mariela Castro arremete contra Trump y acusa a EE.UU. de influir en activismo en Cuba

Mariela Castro arremete contra Trump y acusa a EE.UU. de influir en activismo en Cuba

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Administración TRUMP deporta 91 cubanos y cifra en 2026 se acerca a 500 retornados a la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter