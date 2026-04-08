Ingresos mundiales del deporte femenino superarán 3.000 millones de dólares en 2026, según informe

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Alexia Putellas, del Barcelona, lanza un beso al público durante un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, el jueves 2 de abril de 2026 (AP Foto/Joan Monfort) AP

El informe, elaborado por la firma contable Deloitte, indicó que los ingresos de los deportes femeninos a nivel internacional han aumentado un 340% en los últimos cuatro años. Eso ha impulsado la inversión en el ecosistema de los deportes femeninos, lo que a su vez promueve un mayor crecimiento, pero también eleva las expectativas de aficionados, atletas, inversionistas y socios comerciales.

“Los deportes femeninos están entrando en una nueva fase, definida por la escala, la estructura y una inversión sostenida", explicó Alicia Hatch, directora comercial de Deportes en Estados Unidos de Deloitte y líder de deportes femeninos, mediante un comunicado. "Las valoraciones al alza y la ampliación de las fuentes de ingresos son coherentes con un mercado en maduración, en el que ligas, patrocinadores y socios de medios están construyendo para el éxito a largo plazo”.

El informe, “Game Changers: Unlocking the Potential of Women’s Sports”, analiza tres tipos principales de ingresos: comerciales, de transmisión y de día del partido o competición. Los ingresos comerciales representan la mayor proporción, con un 45%.

Se espera que el fútbol y el baloncesto sean los deportes femeninos que más ingresos generen, con un 35% cada uno respecto del total. Nuevas competiciones, como Unrivaled Basketball, y nuevas ligas, incluida la Canadian Northern Super League en fútbol, están impulsando el crecimiento.

La mayor parte de los ingresos globales en 2025 fue generada por Norteamérica (53%), seguida de Europa (16%), y se esperaba que esa tendencia continuara este año.

Pero Deloitte también citó la Copa Mundial Femenina de Rugby de 2025, que atrajo a un récord de 82.000 aficionados a la final en Londres, así como la Copa Mundial Femenina de Críquet del año pasado. En Norteamérica, se han lanzado ocho nuevas ligas femeninas desde 2020.

“Los deportes femeninos están prosperando y se caracterizan por un crecimiento real y transformador, y por una base global de aficionados que se expande rápidamente", enfatizó Lara Abrash, presidenta de Deloitte en Estados Unidos. "Con los ingresos mundiales encaminados a superar los 3.000 millones de dólares este año, la conversación ha ido más allá de demostrar el valor para centrarse en construir de manera intencional una base duradera y de clase mundial para el futuro”. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP