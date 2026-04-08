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Ingresos mundiales del deporte femenino superarán 3.000 millones de dólares en 2026, según informe

Los ingresos mundiales de los deportes femeninos superarán los 3.000 millones de dólares en 2026, un aumento significativo respecto de los 2.400 millones de dólares generados en 2025, pronosticó un informe difundido el miércoles.

Alexia Putellas, del Barcelona, lanza un beso al público durante un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, el jueves 2 de abril de 2026 (AP Foto/Joan Monfort)
Alexia Putellas, del Barcelona, lanza un beso al público durante un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, el jueves 2 de abril de 2026 (AP Foto/Joan Monfort) AP

El informe, elaborado por la firma contable Deloitte, indicó que los ingresos de los deportes femeninos a nivel internacional han aumentado un 340% en los últimos cuatro años. Eso ha impulsado la inversión en el ecosistema de los deportes femeninos, lo que a su vez promueve un mayor crecimiento, pero también eleva las expectativas de aficionados, atletas, inversionistas y socios comerciales.

“Los deportes femeninos están entrando en una nueva fase, definida por la escala, la estructura y una inversión sostenida", explicó Alicia Hatch, directora comercial de Deportes en Estados Unidos de Deloitte y líder de deportes femeninos, mediante un comunicado. "Las valoraciones al alza y la ampliación de las fuentes de ingresos son coherentes con un mercado en maduración, en el que ligas, patrocinadores y socios de medios están construyendo para el éxito a largo plazo”.

El informe, “Game Changers: Unlocking the Potential of Women’s Sports”, analiza tres tipos principales de ingresos: comerciales, de transmisión y de día del partido o competición. Los ingresos comerciales representan la mayor proporción, con un 45%.

Se espera que el fútbol y el baloncesto sean los deportes femeninos que más ingresos generen, con un 35% cada uno respecto del total. Nuevas competiciones, como Unrivaled Basketball, y nuevas ligas, incluida la Canadian Northern Super League en fútbol, están impulsando el crecimiento.

La mayor parte de los ingresos globales en 2025 fue generada por Norteamérica (53%), seguida de Europa (16%), y se esperaba que esa tendencia continuara este año.

Pero Deloitte también citó la Copa Mundial Femenina de Rugby de 2025, que atrajo a un récord de 82.000 aficionados a la final en Londres, así como la Copa Mundial Femenina de Críquet del año pasado. En Norteamérica, se han lanzado ocho nuevas ligas femeninas desde 2020.

“Los deportes femeninos están prosperando y se caracterizan por un crecimiento real y transformador, y por una base global de aficionados que se expande rápidamente", enfatizó Lara Abrash, presidenta de Deloitte en Estados Unidos. "Con los ingresos mundiales encaminados a superar los 3.000 millones de dólares este año, la conversación ha ido más allá de demostrar el valor para centrarse en construir de manera intencional una base duradera y de clase mundial para el futuro”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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