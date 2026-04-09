Indicador clave de inflación subió en febrero en EEUU

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Un cliente pasa junto a la fruta y verdura en un supermercado en Portland, Oregón, el 8 de abril de 2026. (Foto AP/Jenny Kane) AP

El gasto del consumidor, un indicador que monitorea la Reserva Federal subió 0,4% en febrero respecto de enero, un leve aumento frente al mes anterior. En comparación con hace un año, los precios aumentaron 2,8%, lo mismo que en enero. Los datos del jueves se retrasaron por un atasco de informes económicos generado por el cierre del gobierno de seis semanas el otoño pasado.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente también aumentó un 0,4% en febrero respecto de enero, y fue un 3% más alta que un año antes. La cifra anual está ligeramente por debajo del 3,1% registrado en enero.

Aun así, los incrementos mensuales avanzan a un ritmo que, de mantenerse durante todo un año, superaría con facilidad el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal.

“La inflación al consumidor se estaba afianzando incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, y está lista para saltar con fuerza en marzo”, explicó Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, en una nota para clientes. “Incluso si se alcanza un acuerdo duradero para poner fin a la guerra y el estrecho de Ormuz se reabre por completo, harían falta meses para que el suministro de petróleo, gasolina, diésel y otras materias primas vuelva a los niveles previos a la guerra y, por lo tanto, para que los precios se estabilicen de nuevo en niveles anteriores al conflicto”, advirtió.

El informe del jueves es, en gran medida, un anticipo de los datos de inflación más importantes que se publicarán el viernes, cuando el gobierno difundirá el índice de precios al consumidor de marzo, de mayor repercusión. El informe del viernes será el primero en reflejar el impacto del salto en los precios de la gasolina por la guerra en Irán. Los economistas pronostican que mostrará un fuerte aumento de 0,9% solo en marzo respecto de febrero, y un alza de 3,4% frente a hace un año. La cifra anual sería un gran incremento desde el 2,4% de febrero.

El fuerte salto de la inflación en marzo intensificará las preocupaciones en la Reserva Federal de que los precios se están alejando más de su objetivo de inflación y hará mucho menos probable que el banco central recorte las tasas en el corto plazo. En su reunión más reciente el mes pasado, algunos funcionarios de la Fed respaldaron dejar abierta la posibilidad de aumentos de tasas si la inflación no mostraba señales de mejorar.

El informe del jueves del Departamento de Comercio también mostró que los ingresos de los estadounidenses bajaron un 0,1% en febrero, la primera caída desde octubre, mientras que el gasto, tras ajustarlo por inflación, apenas aumentó. La inflación más alta está erosionando el poder adquisitivo de los estadounidenses. El gasto subió un sólido 0,5% en febrero respecto del mes anterior antes de ajustarlo por el alza de precios. Bostjancic prevé que el gasto de los consumidores, ajustado por inflación, aumentará un modesto 1,2% a una tasa anual en los primeros tres meses de este año, por debajo del 1,9% alcanzado en el cuarto trimestre del año pasado. La economía aún podría crecer un aceptable 2% en el primer trimestre, señaló Bostjancic, impulsada por inversiones en inteligencia artificial y un repunte del gasto público tras el cierre del gobierno del año pasado. El gobierno informó el jueves que el crecimiento fue de apenas 0,5% al final del año pasado. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP