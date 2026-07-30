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Incendios forestales obligan a la familia de George Clooney a evacuar su casa en el sur de Francia

PARÍS (AP) — La familia de George Clooney se ha visto obligada a evacuar su casa en el sureste de Francia mientras un incendio forestal ardía cerca, informó su agente el jueves.

La estrella de Hollywood hizo la declaración en una carta dirigida a Didier Bremond, el alcalde de la localidad de Brignoles, a unos 90 kilómetros (55 millas) al este de Marsella, contó el publicista Guido Gotz a The Associated Press en un correo electrónico.

Dirigida a “Querido Didier”, la carta dice: “En este momento no tenemos idea de si nuestra hermosa casa superará este terrible momento y, mientras evacuamos Brignoles”, la familia quería “enfatizar dos cosas”.

“(P)rimero, esperamos que tú y la gente de nuestra ciudad estén a salvo, y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, formamos parte de esta comunidad y seremos parte de su reconstrucción”, escribió Clooney, en referencia a su esposa Amal, abogada de derechos humanos.

El incendio cerca de Brignoles se declaró el miércoles por la tarde y quemó unas 100 hectáreas (247 acres), indicaron funcionarios locales. El fuego fue mucho menor que un vasto infierno que ha arrasado la región de Bordeos, en el suroeste de Francia.

Unos 700 residentes fueron evacuados y se les permitió regresar a sus hogares el jueves después de que el incendio fue controlado.

El gobierno francés anunció en diciembre que los Clooney, junto con sus gemelos Ella y Alexander, recibieron la ciudadanía francesa.

La pareja compró su propiedad en Francia en 2021. En una entrevista con Esquire el octubre pasado, Clooney describió su “granja en Francia” como su residencia principal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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