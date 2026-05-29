americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Incendio en vagón de tren en Nueva York deja cinco heridos y retrasa el transporte

NUEVA YORK (AP) — Un incendio en un vagón de tren en un patio ferroviario cerca de la estación Penn de Nueva York dejó cinco personas heridas y alteró el servicio para muchos viajeros a primera hora del viernes, informaron las autoridades.

Un tren de NJ Transit en la estación de Newark, Nueva Jersey, el 20 de mayo del 2025. (AP foto/Seth Wenig)
Un tren de NJ Transit en la estación de Newark, Nueva Jersey, el 20 de mayo del 2025. (AP foto/Seth Wenig) AP

El incendio provocó retrasos en los trenes de New Jersey Transit y en el servicio ferroviario de Amtrak hacia Nueva York, y suspendió brevemente el servicio del Long Island Rail Road, más de una semana después de que una huelga paralizó ese sistema.

New Jersey Transit publicó en X que un vagón de Amtrak estalló en llamas “en uno de los túneles del río Hudson”. Indicó que el incendio causó “daños en el cableado aéreo”.

“Los impactos se prolongarán durante la hora pico de la mañana”, advirtió

Amtrak publicó en X que suspendió su servicio hasta al menos el mediodía del viernes debido a tareas de mantenimiento derivadas “de un incendio ya extinguido en el área de Nueva York”. Señaló que habrá demoras prolongadas para los trenes que viajan al norte de Nueva York.

No publicó información sobre el incendio en sí. Se envió un correo electrónico a Amtrak solicitando comentarios.

Los bomberos informaron que 100 bomberos respondieron al incendio a primera hora del viernes y que cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital. No se conocía su estado.

La estación Penn, debajo del Madison Square Garden, puede atender aproximadamente a 600.000 pasajeros al día a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York, New Jersey Transit y el LIRR.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: Haremos todo lo posible para traerlo aquí

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: "Haremos todo lo posible para traerlo aquí"

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro recibe condena en EEUU por fraude migratorio

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

Cubano apedreado en Cancún queda bajo custodia migratoria tras noche de tensión y operativo policial

Cubano apedreado en Cancún queda bajo custodia migratoria tras noche de tensión y operativo policial

REPORTE: Despliegue militar del Pentágono ya rodea a la isla de CUBA
ULTIMA HORA

REPORTE: Despliegue militar del Pentágono ya rodea a la isla de CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter