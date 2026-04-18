Improbables esperanzas de Brentford se frenan con quinto empate seguido en la Liga Premier

Brentford podría haber escalado por encima de Chelsea, que más tarde juega contra Manchester United, y colocarse en el sexto puesto con una victoria, pero desperdició una serie de oportunidades.
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Brentford no logró impulsar sus improbables esperanzas de clasificarse a la Liga de Campeones el sábado al empatar por quinto partido consecutivo en la Liga Premier, esta vez un 0-0 en casa ante Fulham.
Brentford podría haber escalado por encima de Chelsea, que más tarde juega contra Manchester United, y colocarse en el sexto puesto con una victoria, pero desperdició una serie de oportunidades.
El máximo goleador Igor Thiago estrelló un remate en el marco, Keane Lewis-Potter mandó por encima una ocasión inmejorable y el arquero de Fulham, Bernd Leno, realizó una atajada espectacular en el último minuto ante Dango Ouattara.
Brentford, séptimo, sigue fuera de los puestos de clasificación, pero aún se mantiene en la pelea, ya que los cinco primeros se clasificarán a la Liga de Campeones.
El exentrenador de Brentford, Thomas Frank, estuvo en las gradas. Fue su primera visita a su antiguo club desde que Tottenham lo despidió en febrero.
Más tarde el sábado, Tottenham tiene la oportunidad de salir de la zona de descenso si vence a Brighton en casa, mientras Newcastle recibe a Bournemouth y Leeds recibe al colista Wolverhampton.
Diez años después de ganar la Liga Premier, Leicester parece encaminarse a la tercera categoría del fútbol inglés.
Una derrota 1-0 en Portsmouth el sábado dejó a Leicester en el penúltimo lugar del Championship.
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Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80
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FUENTE: AP
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