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Identifican cuerpo hallado en Tampa Bay como el de la estudiante bangladesí que desapareció con otro

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Las autoridades identificaron el viernes un cuerpo hallado en Tampa Bay como el de la estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) que desapareció junto con su pareja, ambos originarios de Bangladesh, informó un jefe policial.

Los restos de Nahida Bristy fueron encontrados el domingo en una bolsa de basura, descubierta por un kayakista cuya línea de pesca se enganchó, indicó el jefe de la policía del condado Hillsborough, Chad Chronister. La identificación positiva del cuerpo en descomposición se realizó finalmente mediante ADN y registros dentales, precisó.

El cuerpo de su pareja, Zamil Limon, también estudiante de doctorado de la USF, estaba en otra bolsa de basura que fue hallada dos días antes en un puente sobre la bahía. El compañero de cuarto de Limon, Hisham Saleh Abugharbeih, fue detenido ese mismo día y enfrenta dos cargos de asesinato.

Chronister señaló que el sospechoso no mostró emoción cuando los investigadores le presentaron detalles de los homicidios.

“No reaccionó. Fue insensible y no mostró ninguna emoción cuando le mostramos la información que teníamos”, afirmó Chronister

El jefe policial indicó que los dos estudiantes fueron asesinados aproximadamente en el mismo momento y lugar, aunque los detectives necesitan investigar más antes de poder determinarlo de manera concluyente.

El jefe de policía añadió que los detectives aún desconocen el motivo de los asesinatos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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