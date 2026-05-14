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Ian Happ pega jonrón y 5 lanzadores lucen en victoria de Cachorros, 2-0 ante Bravos

ATLANTA (AP) — Ian Happ conectó un largo jonrón, y cinco lanzadores de los Cachorros de Chicago se combinaron para blanquear el jueves 2-0 a los Bravos de Atlanta, con lo cual cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Ben Brown, de los Cachorros de Chicago, hace un lanzamiento en el juego del jueves 14 de mayo de 2026 ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Erik S. Lesser)
Ben Brown, de los Cachorros de Chicago, hace un lanzamiento en el juego del jueves 14 de mayo de 2026 ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Ben Brown realizó su segunda apertura consecutiva después de comenzar la temporada con 12 apariciones como relevista. Permitió apenas un hit en cuatro entradas y ponchó a siete en 65 lanzamientos.

En sus dos aperturas, no ha permitido carreras a lo largo de ocho innings.

Hoby Milner (1-0) se acreditó la victoria con dos innings sin permitir carrera. Phil Maton y Jacob Webb lanzaron cada uno un episodio en blanco, y el venezolano Daniel Palencia ponchó a dos en la novena para conseguir su tercer salvamento.

Los Bravos, que lideran las Grandes Ligas en carreras anotadas, se fueron en blanco por segunda vez esta temporada y apenas conectaron cinco hits.

Chris Sale (6-3) permitió apenas una carrera sucia en seis entradas por los Bravos, al capotear cinco hits y dos bases por bolas. Ponchó a ocho y dejó a seis Cachorros en base.

El jonrón de Happ abrió la octava entrada y recorrió 424 pies hacia el jardín derecho, rebotando en el costado del restaurante Chop House. Se lo conectó al dominicano Reynaldo López y amplió la ventaja de los Cachorros a 2-0.

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