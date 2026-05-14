Ian Happ pega jonrón y 5 lanzadores lucen en victoria de Cachorros, 2-0 ante Bravos

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Ben Brown, de los Cachorros de Chicago, hace un lanzamiento en el juego del jueves 14 de mayo de 2026 ante los Bravos de Atlanta (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Ben Brown realizó su segunda apertura consecutiva después de comenzar la temporada con 12 apariciones como relevista. Permitió apenas un hit en cuatro entradas y ponchó a siete en 65 lanzamientos.

En sus dos aperturas, no ha permitido carreras a lo largo de ocho innings.

Hoby Milner (1-0) se acreditó la victoria con dos innings sin permitir carrera. Phil Maton y Jacob Webb lanzaron cada uno un episodio en blanco, y el venezolano Daniel Palencia ponchó a dos en la novena para conseguir su tercer salvamento.

Los Bravos, que lideran las Grandes Ligas en carreras anotadas, se fueron en blanco por segunda vez esta temporada y apenas conectaron cinco hits.

Chris Sale (6-3) permitió apenas una carrera sucia en seis entradas por los Bravos, al capotear cinco hits y dos bases por bolas. Ponchó a ocho y dejó a seis Cachorros en base.

El jonrón de Happ abrió la octava entrada y recorrió 424 pies hacia el jardín derecho, rebotando en el costado del restaurante Chop House. Se lo conectó al dominicano Reynaldo López y amplió la ventaja de los Cachorros a 2-0.

___ Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP