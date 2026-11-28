Bombero extinguen un incendio en una planta de procesamiento de patatas y almacenes tras un ataque aéreo en la capital de Yemen, Saná, que está en manos de los rebeldes hutíes, el 26 de noviembre de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman) AP

La organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras expresó su indignación por un ataque israelí cerca de una de sus clínicas en Gaza el viernes, que se cobró la vida de dos de sus vigilantes. El ejército israelí dijo que mató a dos insurgentes de Hamás que trabajaban como guardias de seguridad en la instalación.

El portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, Anees al-Asbahi, indicó que 15 personas, entre las que había al menos dos mujeres, resultaron heridas en un ataque a primera hora del sábado en el barrio de Abu Shamla, en la capital de Yemen, Saná.

La televisión satelital Al-Massirah reportó daños en al menos ocho viviendas y tres tiendas, mientras que una gasolinera también fue alcanzada.

La cadena apuntó además que los ataques provocaron un incendio en una central eléctrica en Mokha.

Por su parte, el portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, señaló que los sistemas de defensa antiaérea del reino interceptaron y destruyeron a primera hora del sábado un misil de crucero hutí que tenía como objetivo la capital, Riad.

Esto ocurrió después de que la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes dijera que lanzó el viernes una operación aérea contra los rebeldes en Saná y en las provincias de Hodeida, en el mar Rojo, y Saada, en la frontera con Arabia Saudí.

MSF denuncia ataque israelí que mató a 2 miembros del personal de seguridad

Médicos Sin Fronteras se mostró el sábado “devastada e indignada” por la muerte de dos de sus trabajadores en un ataque israelí cerca de una de sus clínicas en Ciudad de Gaza a última hora del viernes.

La organización indicó que los dos hombres trabajaban como vigilantes en el centro y añadió que estaba claramente señalizado con sus logos, y que sus coordenadas habían sido compartidas con el ejército israelí.

Las muertes elevan a 17 el número de empleados de MSF asesinados en Gaza, agregó.

El ejército israelí afirmó el sábado, sin aportar pruebas, que abatió a dos insurgentes de Hamás en la Ciudad de Gaza que trabajaban como guardias de seguridad en una clínica operada por MSF.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP