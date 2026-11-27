Un niño cuenta sus ganancias sentado en la vereda frente a la báscula que usa para pesar a la gente de paso, en Adén, Yemen, el 25 de noviembre de 2026. (AP Foto/Abdulnasser Alseddik) AP

Por su parte, funcionarios turcos y saudíes se dirigían a Pakistán para una reunión de su pacto de defensa en la que se espera que se aborden los ataques hutíes a Arabia Saudí.

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes indicó el viernes que un ataque contra una zona densamente poblada en el suroeste de Yemen se cobró la vida de al menos 11 personas, incluidos niños, en el último episodio en los combates entre el grupo rebelde respaldado por Irán y las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí.

El portavoz del ministerio, Anees al-Asbahi, señaló en X que un ataque aéreo alcanzó un cine en la ciudad de Turbah, en la provincia de Taiz, a primera hora de la mañana del viernes, y dejó varios fallecidos, incluidos niños que vendían helados en la zona y que habían estado viviendo en parte del edificio. Al-Asbahi no ofreció detalles sobre la cifra de menores fallecidos y afirmó que la cifra era provisional porque los rescatistas estaban tratando de sacar más cuerpos de debajo de los escombros.

Atribuyó el ataque a Arabia Saudí. La AP no pudo verificar de manera independiente sus afirmaciones y la coalición saudí no comentó públicamente el incidente.

Imágenes emitidas por la televisora al-Masirah TV, controlada por los hutíes, mostraron un edificio destruido y a personas excavando entre los escombros para recuperar los cuerpos de varios niños. La AP no pudo verificar de manera independiente las imágenes.

Delegaciones turca y saudí llegan a Pakistán para reunión de pacto de defensa

Delegaciones de Turquía y Arabia Saudí llegaban a Pakistán el viernes para una reunión en el marco de un pacto de defensa trilateral que considera que un ataque contra cualquiera de sus miembros lo es contra los tres, informaron funcionarios de seguridad.

La reunión en Islamabad se centrará en la situación en Oriente Medio, incluidos los ataques en curso contra Arabia Saudí por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, explicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar en público la cumbre.

La reunión del Comité Estratégico, Político y de Defensa se enmarca en el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, que fue firmado en agosto en la ciudad santa saudí por el príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman: el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Mientras, Erdogan aprobó formalmente el acuerdo entre los tres países, con lo que completó el proceso de ratificación del pacto de defensa, según el Diario Oficial de Turquía el viernes.

A principios de mes, los legisladores turcos aprobaron el acuerdo en el Parlamento, pese a las objeciones de los partidos de la oposición, que sostienen que el acuerdo podría arrastrar al país a guerras regionales y poner a sus soldados en peligro.

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Fraser informó desde Ankara, Turquía; Ahmed desde Islamabad, Pakistán, y Khaled desde El Cairo, Egipto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP