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Hunter Goodman conduce a Rockies a triunfo de 3-2 ante Astros para cortar racha de 6 derrotas

HOUSTON (AP) — Hunter Goodman conectó un jonrón y un doble para ayudar a que los Rockies de Colorado cortaran una racha de seis derrotas al superar el jueves 3-2 a los Astros de Houston.

Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, celebra luego de batear un jonrón el jueves 16 de abril de 2026, en el juego ante los Astros de Houston (AP Foto/David J. Phillip)
Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, celebra luego de batear un jonrón el jueves 16 de abril de 2026, en el juego ante los Astros de Houston (AP Foto/David J. Phillip) AP

El cuadrangular solitario de Goodman empató el juego en la cuarta entrada y Colorado tomó la ventaja en la quinta con un sencillo impulsor de Tyler Freeman, quien sumó tres imparables.

Chase Dollander (2-1) entró al relevo con dos outs en la primera y lanzó 5 1/3 entradas sin permitir carreras para llevarse el triunfo. Ponchó a nueve y permitió apenas un hit.

Victor Vodnik dio una base por bolas en una novena entrada sin carreras para apuntarse su segundo salvamento.

El venezolano José Altuve conectó dos hits por los Astros, que han perdido nueve de 11 duelos.

Altuve abrió la primera entrada con un sencillo y avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado del abridor dominicano Juan Mejía. Houston tomó ventaja de 1-0 cuando Altuve anotó con un sencillo del cubano Yordan Álvarez.

Con dos outs, Mejía golpeó a Christian Walker en un brazo mediante un lanzamiento antes de que un sencillo de Joey Loperfido impulsara a Álvarez para el 2-0. Pero la ofensiva se estancó después de eso, y los Astros terminaron con cinco hits.

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