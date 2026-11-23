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El logotipo de Honda en un vehículo Civic Sport Touring en el Show Internacional del Automóvil de Pittsburgh, el 14 de febrero de 2025, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) AP

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó que el retiro del mercado abarca 810.592 vehículos Honda Civic modelo 2012 y 2013, camionetas Honda CR-V modelo 2012 a 2013, autos Honda Accord 2013 y vehículos Acura ILX y RDX modelo 2013.

La agencia señaló que los vehículos cuentan con determinados infladores de las bolsas de aire delanteras del conductor y del lado del pasajero de marca Takata. Estos infladores podrían romperse debido a la degradación del propelente que se produce luego de una exposición prolongada a una humedad absoluta elevada y a grandes variaciones de temperatura.

En caso de que un inflador reviente, podría arrojar afilados fragmentos metálicos que podrían alcanzar al conductor o a algún otro ocupante del vehículo, causar lesiones graves o incluso la muerte.

Se han retirado del mercado decenas de millones de bolsas de aire Takata, uno de los mayores retiros de productos en la historia.

Los concesionarios reemplazarán sin costo los infladores de las bolsas de aire delanteras del conductor o del pasajero. Se tiene previsto que el próximo 18 de diciembre se envíen cartas provisionales para notificar a los propietarios sobre el riesgo de seguridad. También se enviarán cartas adicionales una vez que esté disponible una solución definitiva.

Los propietarios de estos vehículos pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Honda para obtener más información. Las personas también pueden comunicarse con la línea directa de seguridad vehicular de la NHTSA o visitar el sitio web de la agencia.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP