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Hombres armados secuestran a estudiantes en un autobús en Benue, Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Hombres armados atacaron un autobús de pasajeros en el estado de Benue, en el centro-norte de Nigeria, el jueves y secuestraron a varios estudiantes que se dirigían a rendir exámenes universitarios, según funcionarios.

ARCHIVO - Efectivos del ejército de Nigeria realizan tareas de seguridad durante un evento en Minna, Nigeria, el 22 de diciembre de 2025. (AP Foto/Sunday Alamba, archivo)
ARCHIVO - Efectivos del ejército de Nigeria realizan tareas de seguridad durante un evento en Minna, Nigeria, el 22 de diciembre de 2025. (AP Foto/Sunday Alamba, archivo) AP

Los estudiantes y otros pasajeros fueron capturados en la carretera Otukpo-Makurdi, explicó el gobernador estatal, Hyacinth Alia, en un comunicado el jueves por la noche. No precisó cuántas personas fueron secuestradas, pero la prensa local reportó que en el vehículo iban 14 pasajeros.

“Atacar a ciudadanos inocentes, en particular a estudiantes que se dirigen a presentar exámenes, es inaceptable y va en contra de toda norma de humanidad y de orden civil”, dijo Alia.

Hay un operativo de búsqueda y rescate en marcha para garantizar el regreso seguro de todos los secuestrados, indicó el gobernador.

Ningún grupo reclamó la autoría de los secuestros del jueves. Benue ha sido un foco de violencia en la región norte de Nigeria, donde bandas armadas suelen atacar a aldeanos de zonas remotas y a viajeros con asesinatos violentos y secuestros para exigir rescates.

Los raptos de estudiantes han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África, y los analistas señalan que a menudo se debe a que las bandas armadas ven las escuelas y a los estudiantes como objetivos “estratégicos” para lograr más atención.

El gobernador de Benue instó a los residentes a mantener la calma y a seguir cooperando con las agencias de seguridad en las labores de rescate y en otras operaciones.

"Seguiremos tomando medidas decisivas para proteger vidas y propiedades”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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