americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombre con pistola y cuchillo es abatido fuera de tribunal en Nashville

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Un hombre armado con una pistola y un cuchillo fue abatido el jueves por un guardia de seguridad justo dentro de la concurrida entrada de un tribunal federal en la ciudad más grande de Tennessee, informaron las autoridades.

La presencia policial en el tribunal en Nashville, Tennessee, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Kristin Hall)
La presencia policial en el tribunal en Nashville, Tennessee, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Kristin Hall) AP

El hombre, de unos 40 años, intentó disparar su arma, pero no lo logró, y luego sacó un cuchillo alrededor de las 9:30 de la mañana, indicó Don Aaron, portavoz de la Policía Metropolitana de Nashville.

“El guardia de seguridad disparó contra el individuo armado”, explicó Aaron. Añadió que el hombre fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El hombre era de otro estado. Los investigadores no sabían por qué estaba en el tribunal, y una revisión de su automóvil no encontró “nada amenazante”, señaló Aaron.

Los visitantes del tribunal deben pasar por un control de seguridad, algo habitual en todas las casas de justicia. Las entradas suelen estar atendidas por expolicías armados, contratados por el Servicio de Alguaciles.

“Esa es la entrada que la mayoría de la gente en este tribunal utiliza”, dijo a reporteros el fiscal Rob McGuire.

Debido al suceso, la biblioteca de al lado fue cerrada, y agentes con perros rodeaban el perímetro mientras trabajadores de edificios cercanos se reunían para observar.

McGuire señaló que la fiscalía federal está dentro del tribunal, al igual que las oficinas de los senadores federales de Tennessee.

“Ha habido sucesos en los que una persona se altera o actúa de manera inapropiada y tiene que ser retirada del lugar, pero nada que se acerque a este tipo de situación”, manifestó.

Los reportes del tiroteo generaron de inmediato ansiedad y preocupación.

“La gente está llamando a sus familias para avisarles que están bien. Yo llamé a mi esposa, llamé a mi hijo, llamé a personas que sabía que querían saber si yo estaba bien. Todos estamos haciendo eso”, comentó McGuire.

_________________________________

White reportó desde Detroit.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

En esta foto proporcionada por policía del condado Polk, el personal de emergencia responde a un accidente que involucró a un autobús escolar en Winter Haven, Florida, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto, policía del condado Polk vía AP)

Mueren 2 personas al volcar un autobús escolar en Florida

En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Los precios de una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

La inflación en EEUU se enfrió levemente el mes pasado pese a mayor gasto de consumidores

Destacados del día

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

Una vivienda en venta en Arlington Heights, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Tasas hipotecarias en EEUU suben a su nivel más alto en tres años

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter