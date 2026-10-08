Hombre con pistola y cuchillo es abatido fuera de tribunal en Nashville

La presencia policial en el tribunal en Nashville, Tennessee, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Kristin Hall) AP

El hombre, de unos 40 años, intentó disparar su arma, pero no lo logró, y luego sacó un cuchillo alrededor de las 9:30 de la mañana, indicó Don Aaron, portavoz de la Policía Metropolitana de Nashville.

“El guardia de seguridad disparó contra el individuo armado”, explicó Aaron. Añadió que el hombre fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El hombre era de otro estado. Los investigadores no sabían por qué estaba en el tribunal, y una revisión de su automóvil no encontró “nada amenazante”, señaló Aaron.

Los visitantes del tribunal deben pasar por un control de seguridad, algo habitual en todas las casas de justicia. Las entradas suelen estar atendidas por expolicías armados, contratados por el Servicio de Alguaciles.

“Esa es la entrada que la mayoría de la gente en este tribunal utiliza”, dijo a reporteros el fiscal Rob McGuire.

Debido al suceso, la biblioteca de al lado fue cerrada, y agentes con perros rodeaban el perímetro mientras trabajadores de edificios cercanos se reunían para observar.

McGuire señaló que la fiscalía federal está dentro del tribunal, al igual que las oficinas de los senadores federales de Tennessee.

“Ha habido sucesos en los que una persona se altera o actúa de manera inapropiada y tiene que ser retirada del lugar, pero nada que se acerque a este tipo de situación”, manifestó.

Los reportes del tiroteo generaron de inmediato ansiedad y preocupación.

“La gente está llamando a sus familias para avisarles que están bien. Yo llamé a mi esposa, llamé a mi hijo, llamé a personas que sabía que querían saber si yo estaba bien. Todos estamos haciendo eso”, comentó McGuire.

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White reportó desde Detroit.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP