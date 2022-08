Tras las rejas un cubano de Hialeah que agredió a su familia por no saludarlo cuando llegó del trabajo

Este viernes en corte de fianza trascendió que avalo González no tiene record criminal, lleva 42 años viviendo en el condado Miami Dade, trabaja en un restaurante y no podrá tener contacto con su hijastro que no vive en su misma casa.

La jueza le impuso una fianza de cinco mil dólares, a esta hora continua en la cárcel del condado

Fuente: Daniel Benitez | americateve.com