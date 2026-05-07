Hasta Liam Gallagher, líder de Oasis, se mete en rumores sobre el futuro de Guardiola

Liam y Noel Gallagher (izquierda y segundo de derecha a izquierda) presencian la semifinal de la Copa de la FA entre el Manchester City y el Southampton, el sábado 25 de abril de 2026 (Mike Egerton/PA via AP) AP

Ante los rumores de que el técnico del Manchester City se marchará al final de la temporada, Gallagher recurrió a las redes sociales para ofrecer su opinión.

Al responder a una publicación que decía que ésta será la última temporada de Guardiola en el City, Gallagher escribió en X: “Es gracioso porque acabo de colgar el teléfono con él y ha dicho lo contrario”.

No está claro si el cantante de rock bromeaba, pero sus comentarios bastaron para aparecer en la contraportada de un tabloide británico. El aficionado del City de toda la vida añadió después: “sólo quería decirme que no creyera todos estos rumores malintencionados”.

El futuro de Guardiola ha acaparado la atención en el fútbol inglés durante gran parte de la temporada. El entrenador aún tiene otro año de contrato y ha hablado repetidamente sobre el futuro.

Pero tras 10 años y 16 títulos importantes en el City , la posibilidad de su salida se debate abiertamente.

“Todo el mundo quiere despedirme” , manifestó Guardiola en marzo, tras una derrota ante el Real Madrid en la Liga de Campeones. “Un día saldré aquí y diré: ‘Adiós, adiós, chicos’”.

El presentador de beIN Sports Richard Keys aseguró en enero: “Se va al final del año de todos modos. O sea, eso es un hecho. Se va”.

Sin embargo, al ser consultado por Sky Sports sobre si estaba motivado para seguir construyendo su equipo, Guardiola dijo que sí y añadió que estaba “con más energía que desde hace muchísimo, muchísimo tiempo”.

Es riesgoso el juego de adivinar las intenciones de Guardiola, quien ha firmado repetidamente nuevos contratos con el City pese a las especulaciones de que se iría.

Su etapa de una década convierte al City, por mucho, en el trabajo más largo de su carrera como entrenador, después de un periodo de cuatro años en el Barcelona y tres en el Bayern Múnich.

Ha ganado seis títulos de la Liga Premier inglesa y la primera Liga de Campeones del club, y está en la pelea por conquistar su segundo triplete doméstico esta temporada.

El City puede recortar el sábado a dos puntos la distancia con el Arsenal, líder de la liga, si vence al Brentford. La próxima semana juega contra el Chelsea en la final de la Copa FA, tras haber ganado ya la Copa de la Liga inglesa.

La lucha por el título está en manos del Arsenal tras el sorprendente empate 3-3 del City contra el Everton el lunes. Pero una victoria del City ante el Brentford en el Etihad Stadium mantendría la presión sobre el Arsenal.

Los Gunners juegan el domingo contra el West Ham, que pelea por evitar el descenso.

Si ésta va a ser la última temporada de Guardiola en el fútbol inglés, pretende despedirse por todo lo alto.

Enfrentamientos clave

Man City contra Brentford cobra mayor importancia tras el empate ante el Everton. La visita del Arsenal al West Ham tendrá consecuencias en la parte alta y baja de la tabla.

El West Ham cayó a la zona de descenso la semana pasada tras la victoria del Tottenham contra el Aston Villa. El Tottenham juega contra el Leeds el lunes.

Liverpool recibe a Chelsea el sábado. Los Reds buscan asegurar la clasificación a la Liga de Campeones y el Chelsea intenta poner fin a una racha de seis derrotas seguidas en la liga.

Jugadores a seguir

Con 10 goles en sus últimos 15 partidos, Benjamin Sesko luce una forma sobresaliente con el Manchester United, que juega contra el Sunderland el sábado.

Victor Gyokeres también está encontrando algunas de sus mejores sensaciones con el Arsenal, que se acerca a un doblete de Premier y Liga de Campeones. El internacional sueco suma 25 goles entre club y selección esta temporada.

Fuera de acción

El portero español del Chelsea, Robert Sánchez, chocó cabeza con cabeza con el delantero del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White la semana pasada, lo que llevó a que ambos fueran sustituidos. Mohamed Salah aún no regresa de una lesión de isquiotibiales y su compañero del Liverpool Alexander Isak también se perdió la derrota 3-2 de la semana pasada ante el Manchester United.

Extracancha

Los aficionados del Chelsea siguen expresando su descontento por otra campaña caótica, en la que dos entrenadores fueron despedidos y el campeón del Mundial de Clubes ha caído en la clasificación. Los hinchas han anunciado protestas antes de la final de la Copa FA, además del partido de liga en casa contra el Tottenham el 19 de mayo.

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FUENTE: AP