Hartos de la agitación política, búlgaros dan mandato contundente a expresidente

El ex presidente búlgaro Rumen Radev deposita su voto en Sofia, Bulgaria, el 19 de abril del 2026. (AP foto/Valentina Petrova) AP

Con el 96% de las papeletas escrutadas a primera hora del lunes, los resultados mostraron que la coalición Bulgaria Progresista recibió el 44,7% de los votos, más de 20 puntos porcentuales por delante del partido de centroderecha GERB, del veterano líder Boyko Borissov, y del bloque reformista prooccidental encabezado por el partido Continuamos el Cambio. Ambos partidos compitieron codo con codo, con el 13,4% y el 12,9%, respectivamente.

Según los últimos resultados, otras dos formaciones también parecen haber obtenido escaños en la cámara de 240 asientos.

Radev calificó la victoria de su partido de “inequívoca”, una “victoria de la esperanza sobre la desconfianza, una victoria de la libertad sobre el miedo”, y afirmó que Bulgaria “hará todo lo posible por continuar en su camino europeo”.

“Pero créanme, una Bulgaria fuerte y una Europa fuerte necesitan pensamiento crítico y pragmatismo. Europa ha caído víctima de su propia ambición de ser un líder moral en un mundo sin reglas”, declaró Radev a los periodistas.

Durante su presidencia, Radev se ganó la reputación de ser simpatizante de Rusia. Se opuso repetidamente a los esfuerzos de la Unión Europea para enviar ayuda militar a Ucrania en su guerra contra la invasión rusa. A menudo ha sostenido que apoyar a Ucrania corre el riesgo de arrastrar a Bulgaria a la guerra y ha favorecido reabrir conversaciones con Rusia como salida al conflicto.

Radev renunció en enero a la presidencia, en gran medida ceremonial, unos meses antes del final de su segundo mandato, para postularse con el objetivo de encabezar el gobierno en el cargo más poderoso de primer ministro.

El ex piloto de caza, de 62 años, obtuvo en 2003 una maestría en Estudios Estratégicos en el Air War College de Estados Unidos, antes de ser nombrado comandante de la fuerza aérea búlgara. Sus partidarios están divididos entre quienes esperan que ponga fin a la corrupción oligárquica del país y quienes se alinean con sus posturas euroescépticas y favorables a Rusia.

El anterior gobierno conservador de Bulgaria se derrumbó en diciembre después de que protestas nacionales contra la corrupción llevaran a cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes, a las calles.

La popularidad de Radev se disparó al presentarse como un opositor de la mafia enquistada y de sus vínculos con políticos. En mítines de campaña prometió “sacar del poder político al modelo corrupto y oligárquico”.

Bulgaria, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, ha sido criticada repetidamente por no combatir la corrupción y por deficiencias en el Estado de derecho.

Desde 2021, la nación de 6,5 millones de habitantes ha lidiado con parlamentos fragmentados que produjeron gobiernos débiles, ninguno de los cuales logró sobrevivir más de un año antes de caer por protestas callejeras o acuerdos entre bambalinas en el Parlamento.

Cansados de una ruleta electoral que parecía no tener fin, los búlgaros comunes reaccionaron con sentimientos encontrados ante los últimos resultados.

“Por encima de todo, esperamos un sistema judicial más estable y que la confianza en las instituciones se restablezca de verdad. Hasta ahora, han estado fuertemente influenciadas por diversas figuras, muchas de las cuales, como podemos ver por los resultados actuales, ya han salido del gobierno”, manifestó Nikoleta Dimitrova, dependienta de tienda de 37 años en Sofía.

La contadora Cveta Gerogieva, de 55 años, fue menos optimista: “Espero que de verdad vivamos una vida mejor, pero no estoy segura de que haya estabilidad durante un largo periodo. Probablemente volveremos a votar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP