americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hallan dos cuadros de Renoir robados de un museo francés; hay seis detenidos

PARÍS (AP) — Dos pinturas de Renoir robadas el mes pasado de un museo en el sur de Francia han sido encontradas y seis personas fueron detenidas, dijeron autoridades locales el viernes.

ARCHIVO - Vista de la entrada al Museo Renoir tras el robo de cuatro valiosos cuadros del pintor francés en las instalaciones, en Cagnes-sur-Mer, Francia, el 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni, archivo)
ARCHIVO - Vista de la entrada al Museo Renoir tras el robo de cuatro valiosos cuadros del pintor francés en las instalaciones, en Cagnes-sur-Mer, Francia, el 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni, archivo) AP

Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer la localidad donde se encuentra el Museo Renoir, hizo público un comunicado en el que elogió a los investigadores que localizaron las pinturas y dieron con los sospechosos. La nota no ofreció más detalles.

Las dos pinturas desaparecidas eran “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Joven en el pozo”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

Una vivienda en venta en Arlington Heights, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Tasas hipotecarias en EEUU suben a su nivel más alto en tres años

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter