Hallan dos cuadros de Renoir robados de un museo francés; hay seis detenidos

ARCHIVO - Vista de la entrada al Museo Renoir tras el robo de cuatro valiosos cuadros del pintor francés en las instalaciones, en Cagnes-sur-Mer, Francia, el 8 de septiembre de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni, archivo) AP

Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer la localidad donde se encuentra el Museo Renoir, hizo público un comunicado en el que elogió a los investigadores que localizaron las pinturas y dieron con los sospechosos. La nota no ofreció más detalles.