Hallan dos cuadros de Renoir robados de un museo francés; hay seis detenidos

Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer la localidad donde se encuentra el Museo Renoir, hizo público un comunicado en el que elogió a los investigadores que localizaron las pinturas y dieron con los sospechosos. La nota no ofreció más detalles.
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PARÍS (AP) — Dos pinturas de Renoir robadas el mes pasado de un museo en el sur de Francia han sido encontradas y seis personas fueron detenidas, dijeron autoridades locales el viernes.
Bryan Masson, alcalde de Cagnes-sur-Mer la localidad donde se encuentra el Museo Renoir, hizo público un comunicado en el que elogió a los investigadores que localizaron las pinturas y dieron con los sospechosos. La nota no ofreció más detalles.
Las dos pinturas desaparecidas eran “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Joven en el pozo”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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