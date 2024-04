Hablan los padres del joven guardia de seguridad asesinado en tiroteo en City Place Doral

“Yo a mi hijo le mandé un mensaje ahorita y le dije pipo, ¿dónde estás? Quiero verte y no me responde, no sé”, dijo Jorge Castellanos, padre del joven fallecido.

“Ahí fue cuando se me derrumbó el mundo y lo tengo derrumbado, no hay forma de cómo levantarme, así fue que me enteré que mi hijo me lo habían matado, porque me lo mataron, no fue un accidente, a él me lo mataron injustamente por gusto”, agregó Castellanos.