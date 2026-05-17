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Gunnar Henderson pega su 10mo jonrón en triunfo de Orioles 7-3 sobre Nationals

WASHINGTON (AP) — Gunnar Henderson conectó su décimo jonrón y se fue de 5-4 con dos carreras impulsadas para ayudar el domingo a los Orioles de Baltimore a evitar una barrida en la serie con una victoria de 7-3 sobre los Nacionales de Washington.

Gunnar Henderson (derecha), de los Orioles de Baltimore, celebra su jonrón junto a Tyler ONeill (izquierda) durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 17 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
Gunnar Henderson (derecha), de los Orioles de Baltimore, celebra su jonrón junto a Tyler O'Neill (izquierda) durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el domingo 17 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

Henderson disparó un jonrón al tercer nivel de las gradas del jardín derecho ante el abridor Richard Lovelady (2-2) para poner el 1-0 apenas dos bateadores después de iniciado el juego. El campocorto de 24 años pegó su noveno doble para remolcar una carrera de seguridad en la novena entrada, coronando su quinto juego de cuatro imparables en su carrera.

Coby Mayo le dio la bienvenida a Miles Mikolas con su quinto jonrón —un batazo de dos carreras en la segunda entrada para una ventaja de 3-0—, y el elevado de sacrificio de Pete Alonso puso el 4-1 en la tercera.

El cubano Yennier Cano lanzó una octava entrada sin permitir carreras antes de que Rico Garcia cerrara en la novena y concediera su segundo hit en 20 innings —un doble con un out de García.

El venezolano Keibert Ruiz añadió un elevado de sacrificio y CJ Abrams impulsó una carrera con un sencillo ante Tyler Wells en sus dos innings de labor.

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FUENTE: AP

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