americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guatemalteco se declara culpable por un choque en México que dejó 50 migrantes muertos

LAREDO, Texas, EE.UU. (AP) — Un hombre originario de Guatemala se declaró culpable el miércoles de un delito grave y reconoció su participación en un intento por llevar a migrantes ilegalmente hacia Estados Unidos cuando un camión con remolque chocó en México en 2021, dejando más de 50 migrantes muertos.

Daniel Zavala Ramos, de 42 años de edad, enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión después de declararse culpable ante el tribunal federal de distrito en Laredo, Texas. Enfrentaba un cargo de asociación delictuosa para trasladar a migrantes sin documentos desde Guatemala hacia Estados Unidos, poniendo vidas en peligro y causando lesiones graves y muertes, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La audiencia de sentencia está programada para el 7 de julio.

Ramos es uno de seis guatemaltecos acusados con relación al choque y el primero en ser declarado culpable. Los otros cinco tienen una audiencia previa al juicio el 3 de junio, según los registros judiciales. El abogado de Ramos no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios.

Al menos 160 migrantes, muchos de ellos guatemaltecos, viajaban hacinados en el remolque del camión que chocó contra la base de un puente peatonal el 9 de diciembre de 2021, indicaron las autoridades. Al menos 53 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, según funcionarios. Videos del momento del accidente mostraban a migrantes muertos y heridos amontonados dentro del contenedor de carga.

Entre los fallecidos había menores que viajaban sin la compañía de un adulto, según el comunicado del Departamento de Justicia.

El accidente ocurrió en una carretera que conduce hacia la capital del estado de Chiapas, a unos 260 kilómetros (160 millas) de la frontera de México con Guatemala y a unos 2.300 kilómetros (1.400 millas) al sur de la frontera con Texas.

Las autoridades anunciaron los arrestos de Ramos y de los otros cinco acusados en Guatemala y Texas en 2024, en el tercer aniversario del accidente. Ramos fue extraditado el año pasado desde Guatemala para enfrentar los cargos, señaló el comunicado del Departamento de Justicia.

La fiscalía argumentó que los guatemaltecos conspiraron para llevar a los migrantes de contrabando desde Guatemala hacia Estados Unidos a cambio de pago. En el caso de los menores de edad que viajaban sin la compañía de un adulto, los acusados les proporcionaron un guión sobre lo que debían decir en caso de que fueran detenidos, señalaron las autoridades.

Los traficantes trasladaban a los migrantes a pie, dentro de microbuses, camiones de ganado y tráileres, y utilizaban Facebook Messenger para solicitar y entregar documentos de identificación a los migrantes para poderlos ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con las autoridades.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter