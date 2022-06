Cuatro karatecas del Equipo Cuba abandonan la delegación en Guatemala

Denuncias a la dirección de karate cubana

Hace solo algunos meses, la exintegrante del equipo nacional de karate-do Elisabeth Vasallo denunció la situación que padecen quienes practican este deporte en Cuba.

“Durante mucho tiempo se han destruido generaciones de karatecas del alto rendimiento, atletas con talento y condiciones especiales, ya sea por problemas personales o simplemente porque a alguien de la cátedra de la selección nacional no le caes bien o no eres de su agrado. Me pregunto, ¿estamos buscando talento y explotando potencial o tenemos que ser sumisos para lograr nuestros sueños?”, había señalado la atleta a través de una carta abierta publicada en Facebook.

Vasallo también cuestionó: “¿Hasta cuándo tenemos que estar dirigidos por una comisión que no hace nada por nosotros, que no busca maneras de desarrollarnos, que no es capaz de diferenciar lo personal de lo profesional? ¿Tenemos que seguir reprimidos y representados por quien no lo hace, que no son capaces de conseguir algo tan simple como una sala para realizar eventos y que nuestros niños puedan ver competencias de alto nivel que sirvan como motivación?”.

Deportistas cubanos que han abandonado delegaciones en los últimos tiempos

En mayo pasado, el campeón olímpico de lucha grecorromana (59 kg) en Río 2016, Ismael Borrero, “desertó” de la delegación cubana con que viajó a Acapulco, México, donde participaría en el Campeonato Panamericano de Lucha 2022.

Mientras que en marzo el saltador de longitud Lester Lescay desertó de la delegación de atletismo cuban y se quedó en España luego de su presentación en un evento de pista cubierta, desarrollado en Belgrado, Serbia.

En el mismo mes los boxeadores Kevin Brown (67 kg) y Herich Ruiz (86 kg), dejaron la delegación nacional durante el Campeonato Continental celebrado en Guayaquil, Ecuador; y el campeón olímpico de canotaje en Tokio 2020, Fernando Dayán Jorge, desertó de la delegación con la que viajaba a México para realizar un entrenamiento.

Fuente: CubaNet.org