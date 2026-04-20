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Guatemala: Eligen a seis candidatos para el Ministerio Público; dejan fuera a polémica fiscal

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general de la nación y al titular del Ministerio Público de una lista de seis candidatos que fueron elegidos la noche del lunes por una comisión postuladora, la cual no incluyó a la polémica fiscal general actual Consuelo Porras.

La lista está integrada por los abogados Néctor Guilebaldo de León, Zoila Tatiana Morales, César Avila, Julio Rivera Clavería, Beyla Estrada y Gabriel García Luna. Arévalo deberá tomar su decisión a más tardar el 16 de mayo, último día de Porras en el cargo.

La comisión —integrada por los decanos de las facultades de derecho del país, el colegio de abogados y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia— revisó los expedientes de 48 candidatos a fiscal general y recibió duras críticas por modificar los criterios para calificar a los aspirantes.

Debido a estos cambios, la comisión no otorgó valor alguno a los 25 años de experiencia como juez del ministro de Gobernación Marco Villeda, uno de los hombres de confianza de Arévalo.

El panel, integrado por 15 personas, postuló a los 12 candidatos con la mayor calificación. Porras alcanzó la nota más alta con 92 puntos, pero no recibió el apoyo de los miembros de la comisión.

La Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó en 2015 a la fiscalía —a cargo de Porras— por mantener una política de criminalización contra colectivos, operadores judiciales, líderes sociales y periodistas como represalia por sus denuncias de corrupción.

“El presidente de la república está al tanto y espera la lista definitiva para continuar el proceso de evaluación de perfiles”, señaló la oficina de presidencia después de darse a conocer los nombres de los aspirantes.

El exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien denunció desde el exilio a Porras por presuntos actos de criminalización, señaló que la lista de candidatos “sin duda” marca el cierre de un ciclo de ocho años que estuvo profundamente cuestionado por el grave daño que causó al sistema de justicia”.

“Se abre una oportunidad real para redefinir el rumbo del Ministerio Público”, subrayó.

Añadió, sin embargo, que el proceso ha provocado inquietudes al haber pasado por alto a abogados con trayectoria y capacidad que debieron ser considerados, especialmente a los perfiles de jueces. Afirmó que su omisión "transmite un mensaje equivocado sobre el valor de la carrera judicial".

Sandoval agregó que la decisión del presidente será determinante. “No se trata únicamente de nombrar a una persona, sino de decidir si el país apuesta por la reconstrucción institucional del Ministerio Público o por la continuidad de las prácticas que tanto daño le han hecho a la justicia guatemalteca”.

FUENTE: AP

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