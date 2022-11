Guatemala: detenidos con reliquias mayas son adeptos al arte

Jorge Alberto de León el fiscal a cargo de la causa dijo a The Associated Press que Rossilli en su primera declaración testificó que las piezas que se le incautaron en un vehículo eran propiedad de otra persona y que ésta se las había entregado para su restauración. En el momento de la detención, iban a devolver las piezas.

Sin embargo, ese conocimiento en la cultura maya no coincide con lo declarado por Rossilli ante juez. El fiscal del caso Jorge Alberto de León relató que los detenidos se justifican en su incapacidad para distinguir entre una pieza original y una de manufactura reciente. “Ellos argumentan que por el hecho de ser extranjeros desconocen o no saben distinguir entre una pieza y otra; dijeron a la juez que porque eran piezas de piedra y las ven en los mercados, ellos no se imaginaban que eran piezas arqueológicas antiguas”, dijo De León.