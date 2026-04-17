Guardiola sabe que la lucha por el título de la Premier acabará si el City pierde ante Arsenal

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola celebra la victoria de su equipo ante el Arsenal en la final de la Copa de Liga inglesa el domingo 22 de marzo del 2026. (AP Foto/Richard Pelham) AP

“Obviamente, si perdemos, sí, se acabó”, afirmó el técnico del Manchester City sobre el duelo decisivo del domingo por el título de la Premier League contra el Arsenal.

Con seis puntos de desventaja sobre el Arsenal, pero con un partido pendiente, Guardiola sabe que ya no había segundas oportunidades para sus jugadores.

Al repasar una lucha por el título en la que el City ha ido a la caza, Guardiola comentó que tras un lapso de siete días a inicios de enero en el que su equipo empató con Sunderland, Chelsea y Brighton en partidos consecutivos, sintió que el City había “perdido la oportunidad” de alcanzar al Arsenal.

La sensación volvió a inicios de marzo, cuando el City empató dos partidos seguidos contra el Nottingham Forest y West Ham, dos aspirantes al descenso.

“Dijimos: ‘Uh, se nos escapó’”, manifestó Guardiola el viernes. “Pero nunca se acaba hasta que se acaba, y todavía estamos aquí”.

Pero eso también tiene que ver tanto con cierta fragilidad dentro del plantel del Arsenal como con la mejora del propio City.

El equipo de Mikel Arteta ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, aunque solo uno de esos encuentros fue en la liga: una derrota 2-1 en casa ante el Bournemouth el sábado.

El Arsenal —subcampeón las últimas tres temporadas— intenta convertirse en campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004, cuando el equipo dirigido entonces por Arsene Wenger completó la campaña de liga sin perder.

“Estamos luchando contra un aspecto que es realmente, realmente importante y contra el que no podemos luchar: tienen 22 años sin ganar la Liga Premier”, señaló Guardiola. “Contra ese aspecto no podemos luchar. Es algo que lo hace único (para el Arsenal)”.

Puede que el City esté en su mejor momento de la temporada tras ganar sus últimos tres partidos en todas las competiciones: 2-0 sobre el Arsenal en la final de la Copa de la Liga, 4-0 sobre el Liverpool en la Copa FA, y 3-0 ante Chelsea en la liga.

Guardiola dijo que la confianza se nota claramente entre sus jugadores.

“Es un aspecto increíble para los entrenadores”, sostuvo. “Si se pudiera comprar en un supermercado, iríamos allí y la compraríamos de inmediato.

“Es uno de los aspectos más importantes y, por supuesto, los resultados nos ayudan. La realidad es que quedan siete partidos en la Liga Premier y este es un momento decisivo”.

Privilegio, no presión

“¿Quién es más privilegiado de estar en esta posición? Creo que esa es la pregunta”, dijo Arteta al ser preguntado sobre la presión bajo la que estaba su equipo.

“Me siento muy privilegiado, no sé cómo se sienten Pep o el Man City. Pero es un privilegio haberse ganado el derecho de estar en esta posición para jugar un partido tan grande, tan importante”.

El Arsenal ha empatado sus últimos dos partidos de liga en el Etihad y Arteta dijo que se estaba preparando para el encuentro “para ganarlo”.

“Se inclinará un poco la balanza”, dijo Arteta sobre el impulso por el título que una victoria le daría a su equipo, “pero ganar un partido en la Liga Premer es muy difícil para todos, así que después de este todavía habrá partidos complicados para todos nosotros”.

Lesiones

Arteta dijo que Bukayo Saka se perdería el partido por lesión, pero que el también extremo derecho Noni Madueke “podría estar disponible” después de salir durante el partido de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa el martes por una presunta molestia en la rodilla.

Si Madueke no llega, Arteta afirmó que no tendría reparos en elegir a la revelación de 16 años Max Dowman en un partido tan grande.

“Estará listo, estoy seguro”, expresó Arteta. “Lo pones en cualquier contexto, a este chico, y sabes lo que va a aportar. Lo ha demostrado esta temporada”.

Guardiola dijo que el lateral izquierdo Nico O'Reilly estaba “bien” después de salir lesionado en la segunda mitad contra el Chelsea el fin de semana pasado.

Los partidos restantes en la lucha por el título

Arsenal: Man City (visitante), Newcastle (local), Fulham (local), West Ham (visitante), Burnley (local), Crystal Palace (visitante)

Man City: Arsenal (local), Burnley (visitante), Everton (visitante), Brentford (local), Bournemouth (visitante), Crystal Palace (local), Aston Villa (local).

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FUENTE: AP