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Grupo médico sudanés acusa a paramilitares de matar a 27 personas en ataque a civiles

EL CAIRO (AP) — Una organización humanitaria acusó el viernes a fuerzas afiliadas a un grupo paramilitar sudanés de atacar a civiles en una zona de Sudán libre de cualquier presencia militar durante una importante festividad musulmana, y de matar a 27 personas, entre ellas, varios ancianos.

La Red de Médicos de Sudán, un grupo que monitorea la violencia en todo el país, responsabilizó a tropas afiliadas al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de llevar a cabo los ataques el jueves contra aldeas en la zona de al-Murrah, ubicada al oeste de la localidad de Barah, en Kordofán del Norte.

El organismo indicó que los ataques agravaron las ya “catastróficas condiciones humanitarias que los ciudadanos soportan debido a la guerra en curso”.

En abril de 2023 estalló una guerra a gran escala tras intensificarse las tensiones acumuladas durante mucho tiempo entre el ejército y las FAR. La región de Kordofán se ha convertido en uno de los principales epicentros del conflicto, y los combates se han recrudecido en varios frentes, incluso mediante guerra con drones.

Las FAR y sus aliados controlan la región occidental de Darfur y varias zonas de la región de Kordofán a lo largo de la frontera con Sudán del Sur, ambas ricas en yacimientos petrolíferos y minas de oro. Las FAR también se enfrentaron repetidamente con el ejército por el control de Barah.

Los ataques del jueves se llevaron a cabo durante el segundo día del Eid al-Adha, o “Fiesta del Sacrificio”, una festividad islámica celebrada por millones de musulmanes en todo el mundo.

La red de médicos señaló en su comunicado que “atacar aldeas y zonas civiles y liquidar a ciudadanos de esta manera tan horrenda constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario”.

La administración gobernante de Kordofán del Norte emitió un comunicado el viernes donde condenó los ataques y manifestó que “crímenes de este tipo solo aumentarán la unidad de los ciudadanos detrás de las fuerzas armadas en defensa de la seguridad y la estabilidad del estado y de Sudán en general”.

A principios de este mes se produjeron intensos enfrentamientos en Kordofán del Sur, en el sur de Sudán, entre fuerzas vinculadas al grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte y la tribu Otoro, los cuales dejaron más de 61 muertos, entre ellos, nueve niños. La semana pasada, un ataque con dron contra un concurrido mercado en el centro de Sudán mató a 28 personas e hirió a decenas más.

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 después de que las tensiones acumuladas durante mucho tiempo entre el ejército y las FAR derivaran en una guerra total. En el conflicto han muerto al menos 59.000 personas, unos 13 millones han sido desplazadas y muchas partes del país enfrentan situaciones de hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

Ambas partes beligerantes en Sudán han sido acusadas por las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos de cometer atrocidades, incluida la limpieza étnica, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual contra civiles. Organizaciones de ayuda afirman que el saldo real podría ser mucho mayor, ya que el acceso a las zonas de combate en el vasto país sigue siendo limitado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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