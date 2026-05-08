americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Griffin poncha a 9, su cifra máxima de la temporada, y Nacionales superan 3-2 a Marlins

MIAMI (AP) — Foster Griffin logró su mayor cifra de la campaña con nueve ponches en siete innings y lanzó pelota de dos carreras para que los Nacionales de Washington superaran el viernes 3-2 a los Marlins de Miami.

Foster Griffin, de los Nacionales de Washington, cumple con su apertura en el juego del viernes 8 de mayo de 2026, ante los Marlins de Miami (AP Foto/Lynne Sladky)
Foster Griffin, de los Nacionales de Washington, cumple con su apertura en el juego del viernes 8 de mayo de 2026, ante los Marlins de Miami (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Jacob Young conectó un jonrón, mientras que CJ Abrams añadió un sencillo, recibió una base por bolas e impulsó una carrera. Curtis Mead pegó un doble y negoció dos boletos por los Nacionales.

Nasim Nuñez conectó un sencillo, recibió una base por bolas y se robó dos almohadillas para llegar a 16, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Griffin (4-1) permitió dos carreras —una limpia— en la primera entrada y maniató a Miami durante el resto de su actuación. Dispersó cuatro hits y retiró a sus últimos ocho adversarios, ponchando a cinco.

El abridor de los Marlins, Robby Snelling, permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas en su debut en las Grandes Ligas. Snelling (0-1) otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a dos.

El dominicano Otto López conectó tres de los cinco hits de Miami y extendió su racha de juegos bateando de hit a 11.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

Manuel Marrero pide viajar a Cuba para ayudar al pueblo mientras el turismo colapsa un 48%

Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos

Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter