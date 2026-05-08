Griffin poncha a 9, su cifra máxima de la temporada, y Nacionales superan 3-2 a Marlins

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Foster Griffin, de los Nacionales de Washington, cumple con su apertura en el juego del viernes 8 de mayo de 2026, ante los Marlins de Miami (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Jacob Young conectó un jonrón, mientras que CJ Abrams añadió un sencillo, recibió una base por bolas e impulsó una carrera. Curtis Mead pegó un doble y negoció dos boletos por los Nacionales.

Nasim Nuñez conectó un sencillo, recibió una base por bolas y se robó dos almohadillas para llegar a 16, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Griffin (4-1) permitió dos carreras —una limpia— en la primera entrada y maniató a Miami durante el resto de su actuación. Dispersó cuatro hits y retiró a sus últimos ocho adversarios, ponchando a cinco.

El abridor de los Marlins, Robby Snelling, permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas en su debut en las Grandes Ligas. Snelling (0-1) otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a dos.

El dominicano Otto López conectó tres de los cinco hits de Miami y extendió su racha de juegos bateando de hit a 11.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP