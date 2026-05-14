Grichuk guía a Medias Blancas a su 5ta victoria seguida, 6-2 sobre Reales

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Randal Grichuk, de los Medias Blancas de Chicago, corre al conectar un sencillo de dos carreras el jueves 14 de mayo de 2026, en un triunfo sobre los Reales de Kansas City (AP Foto/Erin Hooley) AP

Chase Meidroth acumuló dos hits y una carrera impulsada por los Medias Blancas, quienes mejoraron a 22-21 y se colocaron por encima de .500. No habían tenido una foja equilibrada a estas alturas de una campaña desde 2022.

Chicago, que perdió 101 o más duelos en cada una de las últimas tres temporadas, está a un juego de Cleveland, que no tuvo actividad, en la pugna por el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Anthony Kay (3-1) permitió dos carreras y seis hits en poco más de seis entradas. Chicago barrió su tercera serie de la temporada y extendió a cuatro juegos la racha de derrotas de los Reales.

Tyler Davis relevó a Kay después de que Kyle Isbel abrió la séptima entrada con un triple. Sean Newcomb lanzó una octava y una novena sin carreras para su primer salvamento.

Lane Thomas y el venezolano Maikel Garcia impulsaron las carreras de los Reales. El también venezolano Salvador Pérez conectó dos hits.

Kris Bubic (3-2) permitió cinco carreras y cinco hits, con tres bases por bolas, en cuatro episodios.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP