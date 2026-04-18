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Green anota 36 puntos, Suns eliminan a Warriors y a Curry por 111-96 en el play-in

PHOENIX (AP) — Jalen Green anotó 36 puntos, Devin Booker sumó 20 y los Suns de Phoenix eliminaron a Stephen Curry y a los Warriors de Golden State, al aplastarlos el viernes por 111-96 en el minitorneo play-in de la NBA.

Jalen Green, de los Suns de Phoenix, avanza frente a Draymond Green, de los Warriors de Golden State, en el play-in, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Jalen Green, de los Suns de Phoenix, avanza frente a Draymond Green, de los Warriors de Golden State, en el play-in, el viernes 17 de abril de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Los Suns se quedaron con el octavo puesto de la Conferencia Oeste para los playoffs y se medirán el domingo al Thunder de Oklahoma City, campeón defensor de la NBA, en el primer duelo.

La temporada de los Warriors terminó.

Green encestó 14 de 20 tiros de campo, incluidos 8 de 14 triples. Jordan Goodwin aportó 19 puntos, capturó nueve rebotes y fue una amenaza a la defensiva con seis robos.

A Booker y a Draymond Green, de Golden State, se les sancionó con dos faltas técnicas cada uno al final del cuarto periodo, después de intercambiar palabras en varias ocasiones. Fueron expulsados.

Curry, de 38 años, no pudo conseguir muchos tiros cómodos y terminó con 17 puntos al acertar 4 de 16 disparos. Brandin Podziemski lideró a los Warriors con 23 puntos.

Phoenix ganaba por cinco al descanso y amplió la ventaja a 69-53 con 5:12 minutos por jugar en el tercer cuarto tras una bandeja en contraataque de Royce O'Neale. La pizarra marcaba 85-72 con 10:12 restantes.

Había motivos para pensar que la ventaja no era segura. Phoenix dejó escapar una delantera de 11 puntos en el cuarto periodo en una derrota ante Portland la noche del martes, mientras que Golden State remontó un déficit de 13 tantos en el último cuarto para vencer a los Clippers de Los Ángeles la noche del miércoles, lo que derivó en el duelo de todo o nada del viernes.

Los Warriors parecían estar gestando otra remontada —Curry encestó un triple que recortó la diferencia a 85-78 con 9:30 por jugar—, pero los Suns respondieron con los siguientes siete puntos.

Los Suns evitaron convertirse en el primer equipo en perder ambos partidos del torneo de play-in en su propia cancha. El formato actual se estableció en 2021.

Kristaps Porzingis, de Golden State, jugó pese a molestias en el tobillo derecho, producto de una lesión sufrida el miércoles ante los Clippers. El pívot de 2,21 metros disputó apenas 15 minutos y terminó con 11 puntos.

Los Suns construyeron una ventaja temprana de 13-2 después de que los Warriors perdieron el balón cuatro veces. Phoenix estiró la diferencia a 33-15 al cabo del primer cuarto, después de que Golden State acertó apenas el 30% de sus tiros, incluido 1 de 9 triples.

Pero los Warriors se recuperaron y recortaron la desventaja a 50-45 al medio tiempo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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