Graphika halla cuentas de Spamouflage ligadas a China que se hacen pasar por votantes de EEUU en X

ARCHIVO - Monitores de computadora y una computadora portátil muestran la página de inicio de sesión de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, el 24 de julio de 2023, en Belgrado, Serbia. (AP Foto/Darko Vojinovic, archivo) AP

Graphika, una firma con sede en Nueva York que rastrea redes en línea, indicó en un blog publicado el viernes que había identificado actividad vinculada a Spamouflage en la red social X que se asemeja estrechamente a tácticas documentadas en 2024, antes de los comicios presidenciales estadounidenses.

“Las cuentas publican contenido que cuestiona la integridad electoral y la legitimidad de la democracia en Estados Unidos", señala el blog de Graphika.

Funcionarios de inteligencia y de seguridad nacional han advertido desde hace tiempo que Rusia, China e Irán han llevado a cabo operaciones de influencia en línea dirigidas a votantes estadounidenses antes de las elecciones. Beijing, en lugar de respaldar a un candidato presidencial por encima del otro, ha centrado sus empeños en socavar la confianza en las elecciones, el voto y en Estados Unidos en general, según han manifestado algunos observadores.

Liu Chang, portavoz de la embajada china en Washington, afirmó en un comunicado que China “nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones de Estados Unidos”.

Darren Linvill, quien codirige el Media Forensics Hub del Watt Family Innovation Center de la Universidad de Clemson y ha seguido la actividad de Spamouflage, sostuvo que “no hay ninguna posibilidad de que (la campaña de Spamouflage) incline la balanza en ninguna conversación política real”.

“Spamouflage es famosa por lo mala que es imitando a estadounidenses reales", añadió Linvill. "Eso está fuera de su ámbito”.

Más bien, la red ha sido más eficaz en suprimir información, explicó Linvill, ya que las cuentas vinculadas a la operación de influencia “con mucha frecuencia atacan y acosan a miembros de la comunidad de la diáspora china”, y forman parte de una iniciativa más amplia de Beijing por silenciar opiniones que no le gustan.

En su blog, Graphika indicó que identificó una cuenta que parece haber reemplazado a otra eliminada que estaba vinculada a Spamouflage, y que ha publicado contenido político divisivo sobre Estados Unidos, incluidos ataques contra el liderazgo del Partido Demócrata durante el cierre del gobierno federal en octubre de 2025, y críticas a la política migratoria.

Graphika destacó cuatro cuentas con antecedentes de actividad de Spamouflage que ahora amplifican perfiles al estilo del eslogan “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés), de la campaña del presidente Donald Trump, y otra cuenta con más de 200.000 seguidores que se presenta como un blog de cultura filipina, pero que ahora publica contenido favorable a China y divisivo sobre Estados Unidos.

Graphika indicó que no pudo determinar si la cuenta fue secuestrada o si el operador original la vendió o, de algún otro modo, perdió el control de ella.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP