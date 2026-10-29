Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este miércoles un acto político en Chillicothe, Ohio, como parte de su gira nacional previa a las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Durante el encuentro, defendió los resultados de su agenda económica, destacó inversiones anunciadas para el estado y expresó su respaldo al senador republicano Jon Husted y al empresario Vivek Ramaswamy, candidato a gobernador.

El presidente Donald Trump regresó este miércoles 28 de octubre a Ohio para participar en un evento político celebrado en el Shoemaker Center, en Chillicothe, a menos de una semana de las elecciones legislativas y estatales de Estados Unidos.

La visita fue la tercera del mandatario al estado durante octubre, después de sus apariciones en Vandalia y Youngstown.

Durante su intervención, Trump abordó asuntos relacionados con la economía, la creación de empleos industriales, las inversiones empresariales y la seguridad pública.

El presidente también compartió el escenario con dos figuras destacadas del Partido Republicano en Ohio: Jon Husted, quien busca conservar su escaño en el Senado estadounidense, y Vivek Ramaswamy, aspirante a la gobernación.

La presencia del mandatario en Chillicothe formó parte de una gira política por varios estados antes de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre.

Durante la misma semana, Trump también realizó actividades en Misisipi y Texas, mientras su agenda contemplaba nuevas visitas a Carolina del Sur y Florida.

En Ohio, el mandatario centró parte de su mensaje en las políticas económicas de su administración y en las inversiones que, según afirmó, han sido anunciadas desde su regreso a la Casa Blanca.

El acto permitió a Husted y Ramaswamy presentar sus propuestas ante los asistentes y vincular sus campañas con las prioridades de la administración republicana.

Trump destaca inversiones de General Motors, SoftBank y otras empresas en Ohio

Uno de los temas centrales del discurso fue la actividad industrial en Ohio.

Trump mencionó inversiones y proyectos empresariales que, según sostuvo, contribuirán a fortalecer la economía estatal.

Entre las compañías citadas figuraron SoftBank, Cleveland-Cliffs, General Motors, Bayer y U.S. Paper Mill.

El mandatario también hizo referencia a un proyecto de infraestructura relacionado con un centro de reparación de submarinos de la Marina estadounidense en Cleveland.

Trump presentó estas iniciativas como parte de su estrategia para atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y generar puestos de trabajo.

No obstante, los anuncios de inversión deben distinguirse de los proyectos ya ejecutados y de los empleos efectivamente creados.

Seguridad pública: Trump plantea la pena de muerte para determinados delitos graves

Durante su intervención, el presidente también abordó la política de seguridad y las sanciones penales.

Trump manifestó su intención de impulsar medidas más severas contra determinados delitos, incluidos el narcotráfico y la trata de personas.

En particular, expresó que buscaría aprobar la pena de muerte para traficantes de drogas a gran escala, traficantes de personas y quienes asesinen a agentes policiales.

La propuesta requeriría un análisis jurídico y legislativo, debido a las limitaciones constitucionales que regulan la aplicación de la pena capital en Estados Unidos.

El mandatario también destacó el trabajo del vicepresidente JD Vance, a quien atribuyó responsabilidades en el Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude.

Jon Husted defiende la política industrial de Trump y se prepara para enfrentar a Sherrod Brown

El senador republicano Jon Husted participó en el evento y defendió la estrategia económica de la administración Trump.

Durante su intervención, aseguró que Ohio había registrado un crecimiento del empleo manufacturero desde el regreso del presidente a la Casa Blanca.

“Desde que Donald Trump asumió la presidencia hace veinte meses, hemos creado 10.000 empleos en el sector manufacturero aquí mismo, en Ohio”, declaró Husted.

El senador también cuestionó las políticas industriales de administraciones demócratas anteriores y presentó el fortalecimiento del sector manufacturero como uno de los principales asuntos de la contienda.

Husted se enfrentará el 3 de noviembre al exsenador demócrata Sherrod Brown, en una elección que determinará quién ocupará el escaño de Ohio en el Senado estadounidense.

La cifra de 10.000 empleos corresponde a una afirmación de campaña de Husted y requiere contrastarse con los registros oficiales de empleo.

Vivek Ramaswamy busca la gobernación de Ohio frente a Amy Acton

El empresario Vivek Ramaswamy también intervino durante el encuentro para presentar su candidatura a gobernador.

Ramaswamy expresó su respaldo a la agenda del presidente y aseguró que buscaría aplicar en Ohio políticas centradas en las prioridades de los residentes del estado.

“El presidente Trump pone a los estadounidenses primero. Yo voy a poner a los habitantes de Ohio primero”, afirmó.

El candidato republicano también manifestó su intención de impulsar medidas económicas y administrativas desde el Gobierno estatal.

Su rival demócrata es Amy Acton, quien dirigió el Departamento de Salud de Ohio entre 2019 y 2020.

La contienda enfrenta a dos candidatos con trayectorias profesionales diferentes: Ramaswamy proviene del sector empresarial, mientras Acton cuenta con experiencia en salud pública y administración estatal.

Elecciones de medio término 2026: Ohio elegirá senador y gobernador el 3 de noviembre

Las elecciones del próximo martes definirán distintos cargos federales y estatales, incluidos los puestos de senador y gobernador de Ohio.

En la contienda al Senado, Jon Husted y Sherrod Brown presentan propuestas diferentes sobre economía, empleo, impuestos y políticas federales.

En la elección para gobernador, Vivek Ramaswamy y Amy Acton compiten por dirigir la administración estatal durante el próximo período.

La participación de Trump en Chillicothe se suma a las actividades de campaña realizadas por candidatos y dirigentes de ambos partidos en las semanas previas a la votación.

El resultado del 3 de noviembre determinará la representación de Ohio en el Senado y quién encabezará el Gobierno estatal, en unas elecciones que también influirán en la composición política del Congreso estadounidense.