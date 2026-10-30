APAGONES DE 30 HORAS, AGUA CON LARVAS Y 2.7 MILLONES SIN SUMINISTRO.. EL COLAPSO TOTAL DE CUBA

La crisis energética y de abastecimiento de agua en Cuba continúa deteriorando las condiciones de vida de millones de ciudadanos. Testimonios recogidos por Radio Martí en Holguín, Cienfuegos y Sancti Spíritus describen cortes eléctricos de hasta 30 horas consecutivas, dificultades para almacenar alimentos y denuncias de agua contaminada con larvas y residuos. Según cifras atribuidas al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), alrededor de 2,7 millones de personas enfrentan problemas graves con el suministro de agua potable.

La combinación de apagones prolongados, escasez de combustible y fallas en los sistemas de distribución de agua está transformando la vida cotidiana de numerosas familias cubanas.

En distintas provincias del país, los residentes aseguran que deben reorganizar sus horarios de descanso, alimentación y trabajo en función de los breves períodos en los que regresa la electricidad.

Las interrupciones del servicio afectan no solo la iluminación y el funcionamiento de los electrodomésticos, sino también la conservación de alimentos y el bombeo de agua hacia viviendas y edificios.

Los testimonios recogidos por Radio Martí reflejan una crisis que se extiende más allá del sistema eléctrico y alcanza servicios esenciales para la salud pública.

En Velasco, una localidad de la provincia de Holguín, una residente describió las dificultades que enfrentan las familias para aprovechar las pocas horas de electricidad disponibles.

Según su testimonio, el servicio llega en períodos de aproximadamente tres horas, seguidos de interrupciones que pueden extenderse durante 12 horas.

La situación obliga a muchas personas a permanecer despiertas durante la madrugada para realizar tareas domésticas que dependen de la electricidad.

“Tenemos que levantarnos a cocinar y recargar los equipos, echar agua en los tanques, ya no podemos dormir más”, relató la mujer a Radio Martí.

La necesidad de cocinar, conservar alimentos, cargar teléfonos y almacenar agua durante ventanas tan reducidas ha alterado los horarios habituales de los hogares.

En viviendas donde residen niños, adultos mayores o personas enfermas, estas limitaciones pueden generar dificultades adicionales.

Cienfuegos enfrenta cortes de 12 horas y municipios con varios días sin electricidad

La situación también es crítica en Cienfuegos, donde el periodista independiente Yoanni Limonta denunció diferencias importantes entre los horarios de servicio eléctrico de la capital provincial y los municipios del interior.

Según explicó a Radio Martí, en algunas zonas se aplica una programación que contempla 12 horas sin electricidad por cada seis horas de suministro.

Sin embargo, aseguró que en localidades alejadas de la cabecera provincial los apagones pueden prolongarse mucho más.

“Han hecho una programación que te quitan 12 horas de corriente y te dan 6, y así los alrededores que son los municipios, ahí sí, la cuestión va de mal en peor, hasta 6 días sin corriente”, declaró Limonta.

Estas interrupciones afectan el funcionamiento de refrigeradores, ventiladores, equipos de comunicación y sistemas domésticos de almacenamiento de agua.

Las denuncias muestran además que la duración de los apagones puede variar considerablemente entre diferentes territorios.

Agua amarillenta, residuos y larvas: denuncian contaminación del suministro en Cienfuegos

Uno de los aspectos más preocupantes de los testimonios recogidos por Radio Martí está relacionado con la calidad del agua distribuida a la población.

En el Reparto Reina, en la ciudad de Cienfuegos, Yoanni Limonta denunció que el agua llega a las viviendas con una coloración anormal y partículas visibles.

Según el periodista, existen sospechas de contaminación con aguas residuales.

“Tiene un color amarillento, color chocolate y con partículas que no es propia de un agua potable”, aseguró.

Limonta añadió que algunos residentes han observado organismos en el agua recibida.

“Pero encima de eso viene con gusanos, pequeños gusanos rojos y larvas de mosquito”, declaró.

Estas denuncias representan una preocupación sanitaria, aunque la presencia de contaminantes específicos y su origen requieren análisis de laboratorio y verificaciones de las autoridades competentes.

El consumo de agua microbiológicamente contaminada puede aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales y otras infecciones.

Hasta 30 horas sin electricidad en Sancti Spíritus: apenas dos o tres horas de recuperación

Desde Sancti Spíritus, el activista Adriano Castañeda describió interrupciones eléctricas que, según sus reportes, alcanzan entre 25 y 30 horas consecutivas.

En algunos casos, la electricidad regresa durante períodos de apenas dos o tres horas antes de producirse un nuevo corte.

Esta situación dificulta que los refrigeradores alcancen temperaturas adecuadas para conservar alimentos perecederos.

Castañeda también señaló que los cortes prolongados afectan especialmente a las personas encargadas del cuidado de niños, adultos mayores y pacientes encamados.

“Lo más difícil de todo esto para la mujer cubana, para la ama de casa, que tiene niños, ancianos, encamados es que están dando de recuperación aproximadamente entre 2 a 3 horas”, expresó.

El activista aseguró que algunos electrodomésticos han sufrido desperfectos en medio de la inestabilidad del suministro.

Los cortes reiterados y las fluctuaciones de voltaje pueden afectar equipos eléctricos, aunque las causas de cada avería requieren una evaluación técnica.

Más de 2,7 millones de cubanos enfrentan dificultades con el suministro de agua

La crisis energética también repercute directamente en los sistemas de acueducto.

Según cifras atribuidas a directivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y recogidas por Radio Martí, aproximadamente 2,7 millones de personas enfrentan dificultades graves para acceder al agua potable.

Cifras reportadas sobre la crisis del agua en Cuba

2,7 millonesPersonas afectadas, según el reporte del INRH citado por Radio Martí500.000+Clientes afectados en La Habana, según el reporteLas cifras corresponden a reportes de afectaciones del suministro, no necesariamente a personas sin agua durante todo el día. “Clientes” y “personas” son unidades estadísticas diferentes.

En La Habana, las afectaciones se relacionan con averías en sistemas de abastecimiento como El Gato, que suministra agua a distintas zonas de la capital.

El deterioro de las estaciones de bombeo, las redes de distribución y la disponibilidad de electricidad limita la capacidad de garantizar un servicio estable.

La situación obliga a numerosas familias a almacenar agua durante períodos prolongados o buscar fuentes alternativas de abastecimiento.

¿Por qué los apagones también dejan sin agua a millones de cubanos?

El funcionamiento de los sistemas de acueducto depende en gran medida del suministro eléctrico.

Las estaciones de bombeo necesitan energía para trasladar agua desde las fuentes de captación hacia los depósitos y las redes de distribución.

Cuando se producen cortes prolongados, disminuye la capacidad de llenar tanques, mantener la presión y garantizar el abastecimiento regular.

Según los datos técnicos citados en el reporte, determinados sistemas cubanos requieren entre 10 y 12 horas continuas de electricidad para recuperar condiciones adecuadas de funcionamiento.

La duración necesaria puede variar según la instalación, la capacidad de almacenamiento y las características de la red.

Esta dependencia explica por qué la crisis eléctrica y la falta de agua se agravan mutuamente.

La Unión Eléctrica reporta déficits superiores a 1.900 megavatios

La magnitud de los apagones está relacionada con la diferencia entre la demanda nacional de electricidad y la capacidad disponible para producirla.

Según reportes de la Unión Eléctrica (UNE), durante octubre se registraron pronósticos de déficit superiores a 1.900 megavatios.

Para el 26 de octubre, la disponibilidad prevista en el horario de máxima demanda era de aproximadamente 1.030 MW, frente a una demanda estimada de 2.900 MW.

El déficit obliga a distribuir la electricidad disponible mediante interrupciones del servicio en distintas provincias.

Las averías en centrales termoeléctricas y las limitaciones de combustible agravan la insuficiencia de generación.

Ocho apagones nacionales en 2026 y una red eléctrica bajo presión

Según un reporte de la agencia AFP citado en la información original, Cuba ha registrado ocho apagones nacionales durante 2026.

El más reciente de esos eventos ocurrió el 18 de septiembre y requirió aproximadamente 32 horas para recuperar el servicio.

Los colapsos nacionales representan una situación diferente de los apagones programados o las interrupciones regionales, ya que afectan simultáneamente amplias zonas del sistema eléctrico.

A las fallas técnicas se suman las dificultades para obtener combustible y mantener operativos los equipos de generación.

El Gobierno cubano atribuye una parte importante de estas limitaciones a las restricciones estadounidenses sobre el suministro energético.

La crisis también está vinculada con el envejecimiento de las centrales, la falta de mantenimiento y las dificultades de inversión acumuladas durante años.

Cuba mantiene el horario de verano hasta noviembre de 2027 en medio de la crisis

Como parte de las medidas destinadas a reducir el consumo eléctrico, las autoridades cubanas anunciaron la extensión del horario de verano hasta noviembre de 2027.

Según los argumentos oficiales citados por la agencia EFE, la decisión busca evitar un incremento adicional de aproximadamente 126 MW en las afectaciones durante el horario vespertino.

La medida pretende aprovechar mejor la luz natural durante determinados períodos del día.

Sin embargo, modificar el horario no aumenta la capacidad de generación ni resuelve las averías de las centrales termoeléctricas.

Su impacto se limita a modificar la distribución temporal de determinados consumos.

Una crisis que afecta la alimentación, el descanso y la salud de las familias cubanas

Los testimonios de Holguín, Cienfuegos y Sancti Spíritus reflejan cómo la falta de electricidad se ha convertido en un problema que trasciende el suministro energético.

Las familias deben reorganizar sus rutinas, almacenar agua cuando es posible y adaptar la preparación de alimentos a los breves períodos de servicio.

Los cortes también dificultan la conservación de medicamentos que requieren refrigeración y el funcionamiento de equipos utilizados por personas con necesidades médicas especiales.

En paralelo, las denuncias sobre la calidad del agua plantean riesgos adicionales para la salud pública.

La combinación de apagones prolongados, interrupciones del abastecimiento y posibles problemas de contaminación representa una crisis de servicios básicos cuya solución requiere tanto recuperar la generación eléctrica como rehabilitar las redes de distribución de agua.