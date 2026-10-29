Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La economía estadounidense registró un crecimiento anualizado del 3,4% durante el tercer trimestre de 2026, por encima del 3,1% previsto por los analistas. Según la estimación preliminar atribuida a la Oficina de Análisis Económico (BEA), el avance estuvo impulsado principalmente por la inversión, el consumo de los hogares y el gasto público. El informe se conoce a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que la situación económica ocupa un lugar central.

La actividad económica de Estados Unidos mostró una aceleración durante el período comprendido entre julio y septiembre de 2026, de acuerdo con los datos del Producto Interno Bruto (PIB) difundidos por el Departamento de Comercio.

Unas personas recorren un Walmart en Rochester, Nueva York, el 29 de noviembre de 2024. (AP Foto/Ted Shaffrey, File)

El crecimiento reportado del 3,4% superó las expectativas del mercado, que apuntaban a una expansión del 3,1%, y se situó por encima del 2,2% registrado en el segundo trimestre.

El resultado representa una aceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

La estimación corresponde a una tasa trimestral anualizada, una metodología utilizada en Estados Unidos para expresar cuánto crecería la economía en un año si se mantuviera el ritmo registrado durante el trimestre.

Por tanto, el dato no significa que la producción económica haya aumentado un 3,4% en apenas tres meses.

El PIB de Estados Unidos supera las previsiones de los economistas

El Producto Interno Bruto mide el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un período determinado.

Es uno de los principales indicadores utilizados para evaluar el desempeño general de la economía.

Según las cifras proporcionadas, el crecimiento estadounidense pasó del 2,2% en el segundo trimestre al 3,4% en el tercero.

Crecimiento del PIB real de EEUU

La diferencia de 0,3 puntos porcentuales respecto a las previsiones refleja una actividad económica mayor de la anticipada por los analistas.

Sin embargo, al tratarse de una estimación preliminar, las cifras pueden ser revisadas posteriormente cuando se incorporen nuevos datos estadísticos.

La inversión y el consumo impulsaron el crecimiento económico

De acuerdo con la información atribuida a la Oficina de Análisis Económico, el incremento del PIB estuvo relacionado principalmente con tres componentes: la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público.

El consumo de los hogares es uno de los principales motores de la economía estadounidense, debido a su participación en la demanda de bienes y servicios.

La inversión, por su parte, incluye distintas actividades empresariales y de formación de capital que pueden contribuir a aumentar la capacidad productiva.

El gasto público también aportó al crecimiento durante el período analizado.

La combinación de estos factores permitió compensar parcialmente el efecto negativo de otros componentes de la actividad económica.

Las exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron

El informe también señaló que el comercio exterior tuvo un comportamiento menos favorable.

Las exportaciones registraron una disminución, mientras las importaciones aumentaron durante el tercer trimestre.

En el cálculo del PIB, las exportaciones se suman porque representan bienes y servicios producidos internamente y vendidos al exterior.

Las importaciones se restan para evitar contabilizar como producción nacional los bienes y servicios elaborados en otros países.

Por ello, un aumento de las importaciones puede reducir la contribución contable del comercio exterior al crecimiento, aunque no necesariamente representa un deterioro de la demanda interna.

La Reserva Federal mantiene las tasas de interés entre el 3,75% y el 4%

La publicación de los datos económicos coincidió con la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, según el reporte.

El rango objetivo para los fondos federales permaneció entre el 3,75% y el 4%.

El presidente del banco central, Kevin Warsh, defendió la decisión de mantener la política monetaria sin modificaciones.

El objetivo de la Reserva Federal es equilibrar sus dos mandatos principales: promover el máximo empleo sostenible y mantener la estabilidad de precios.

La decisión se produjo en medio del debate sobre la evolución de la inflación, la actividad económica y las condiciones del mercado laboral.

El mantenimiento de las tasas implica que el banco central optó por no modificar el costo de referencia del dinero durante esa reunión.

Qué significa el crecimiento del PIB para los consumidores estadounidenses

Un crecimiento económico superior al esperado puede reflejar una mayor actividad empresarial, inversión y demanda de bienes y servicios.

Sin embargo, el aumento del PIB no implica necesariamente que todos los hogares experimenten una mejora inmediata de su situación financiera.

El impacto sobre los consumidores depende también de otros factores, como la inflación, los salarios reales, el empleo y el costo del crédito.

Las tasas de interés, por ejemplo, influyen en las condiciones de financiación de hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles e inversiones empresariales.

Por esa razón, el crecimiento económico y la percepción de bienestar de las familias pueden evolucionar de manera diferente.

Donald Trump llega a las elecciones de medio término con nuevos datos económicos

El informe se publica cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

La economía, el costo de vida, los impuestos y el empleo forman parte de los principales temas de discusión durante la campaña.

La administración de Donald Trump ha destacado el desempeño económico como uno de los elementos centrales de su gestión.

Por su parte, los candidatos y dirigentes demócratas han centrado parte de sus críticas en el impacto de las políticas económicas sobre los presupuestos familiares y el costo de bienes y servicios.

El crecimiento del PIB constituye un dato relevante para evaluar la actividad económica, aunque por sí solo no permite determinar sus consecuencias electorales.

Qué esperar de la economía estadounidense durante el último trimestre de 2026

La evolución de la economía en los próximos meses dependerá de varios factores, incluidos el comportamiento del consumo, las decisiones de inversión empresarial, la inflación y la política monetaria.

Los próximos informes de empleo, precios y actividad económica permitirán evaluar si el ritmo de expansión registrado entre julio y septiembre se mantiene.

La BEA también podrá revisar su estimación inicial del PIB a medida que disponga de información más completa.

El crecimiento del 3,4% reportado para el tercer trimestre apunta a una aceleración de la actividad económica estadounidense, aunque su sostenibilidad dependerá del comportamiento de los principales indicadores durante el cierre del año.