TRUMP DA LUZ VERDE A BUKELE: El Salvador despliega 2.000 militares en Haití

El presidente estadounidense Donald Trump habría expresado su respaldo a Nayib Bukele durante una conversación telefónica sobre la posibilidad de ampliar la presencia militar salvadoreña en Haití. Según una investigación publicada por Axios, el mandatario norteamericano le dijo a su homólogo “haz lo que tengas que hacer”, en medio de una operación destinada a combatir a las pandillas y localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada. El Salvador anunció el envío de aproximadamente 2.000 soldados y podría incrementar el contingente.

La crisis de seguridad en Haití podría entrar en una nueva etapa después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantuviera una conversación telefónica con Donald Trump para abordar una posible ampliación de las operaciones militares salvadoreñas en el país caribeño.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con la llamada citadas por Axios, Bukele contactó al mandatario estadounidense el martes 27 de octubre para conocer su posición sobre un incremento de la presencia militar de El Salvador en territorio haitiano.

Durante el intercambio, Trump habría respondido con una frase interpretada por las fuentes como una señal de respaldo a la iniciativa.

“Haz lo que tengas que hacer”, habría expresado el presidente estadounidense.

La información surge después de la desaparición de cuatro integrantes de las fuerzas salvadoreñas durante una emboscada atribuida a grupos armados en Haití.

Trump y Bukele hablaron sobre Haití después de la desaparición de cuatro militares salvadoreños

Según Axios, la conversación se produjo nueve días después de una emboscada ocurrida el 18 de octubre, en la que desaparecieron cuatro aerotécnicos salvadoreños.

La búsqueda de los militares se convirtió en una de las prioridades de las autoridades de El Salvador.

El Gobierno de Bukele también busca fortalecer su participación en las operaciones contra las pandillas que mantienen bajo presión a las instituciones haitianas.

Fuentes consultadas por Axios señalaron que el presidente salvadoreño quería asegurarse de que Washington no se opusiera a una ampliación de su despliegue.

“Bukele no quiere que Estados Unidos le corte de repente las alas por intervenir”, explicó una persona familiarizada con las conversaciones.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó al medio que Trump expresó solidaridad y condolencias por la situación de los militares.

Sin embargo, la frase “haz lo que tengas que hacer” procede de fuentes informadas sobre la llamada y no de una transcripción oficial publicada por la Casa Blanca.

El Salvador anuncia el envío de 2.000 soldados a Haití y podría ampliar el contingente

El miércoles 28 de octubre, las autoridades salvadoreñas anunciaron el envío de aproximadamente 2.000 efectivos militares a Haití.

El despliegue forma parte de una operación destinada a reforzar las acciones de seguridad y localizar a los cuatro militares desaparecidos.

De acuerdo con Axios, fuentes familiarizadas con los planes indicaron que el número de soldados podría duplicarse o incluso triplicarse.

El posible aumento representaría una expansión considerable de la participación militar salvadoreña en Haití.

No obstante, el reportaje no indica que se haya adoptado una decisión oficial para elevar el contingente a esas cifras.

Haití autoriza la actuación de fuerzas salvadoreñas mediante un acuerdo bilateral

La ampliación de la operación militar estaría respaldada por un acuerdo bilateral aprobado el miércoles entre El Salvador y Haití.

Según la información publicada por Axios, el convenio permite la actuación de fuerzas salvadoreñas dentro del territorio haitiano.

El consentimiento del Gobierno de Haití constituye un elemento relevante para la base jurídica de la presencia militar extranjera.

El alcance concreto de las operaciones dependerá de las disposiciones del acuerdo, las reglas de actuación y la coordinación con las autoridades haitianas.

El reportaje también señala que comenzaron a llegar unidades de fuerzas especiales y equipos militares.

Sin embargo, no se han detallado públicamente todos los objetivos operativos ni la duración prevista de la misión.

La lucha contra las pandillas y el rescate de los militares desaparecidos, entre las prioridades

El despliegue se produce en medio de una grave crisis de seguridad en Haití, donde organizaciones armadas mantienen una importante presencia territorial.

La violencia de las pandillas ha afectado durante años la actividad económica, los servicios públicos y la seguridad de la población civil.

La desaparición de los cuatro aerotécnicos salvadoreños añadió una nueva dimensión a la participación de El Salvador en el país.

Según el reporte, la operación busca combinar la localización de los militares con acciones contra las organizaciones criminales.

La presencia de fuerzas extranjeras plantea desafíos relacionados con la coordinación de operaciones, la protección de civiles y la capacidad de las instituciones haitianas para recuperar el control de las zonas afectadas.

¿Qué papel desempeñan Naciones Unidas y las empresas privadas de seguridad en Haití?

Axios señala que el contingente salvadoreño podría operar en paralelo a otras estructuras internacionales presentes en Haití.

Entre ellas figura la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por sus siglas en inglés GSF, una misión respaldada por Naciones Unidas.

El Salvador ya participa en esa iniciativa con personal destinado a apoyar las operaciones de seguridad.

El reportaje también menciona a Vectus Global, empresa privada de seguridad vinculada al contratista estadounidense Erik Prince.

La coexistencia de fuerzas estatales extranjeras, misiones internacionales y contratistas privados hace especialmente importante establecer mecanismos claros de coordinación y responsabilidad.

No se ha confirmado que todas estas estructuras formen parte de un mismo mando operativo.

¿Autorizó Donald Trump una intervención militar de El Salvador en Haití?

La conversación atribuida a Trump y Bukele ha generado atención por sus posibles implicaciones diplomáticas.

Sin embargo, el respaldo verbal descrito por Axios no debe confundirse con una autorización militar formal de Estados Unidos.

Según el reportaje, Bukele buscaba conocer la posición de Washington antes de ampliar una operación que contaría con el consentimiento del Gobierno haitiano.

La Casa Blanca confirmó expresiones de solidaridad del presidente estadounidense, pero no se ha divulgado un documento oficial que establezca una participación militar directa de Estados Unidos en esta operación.

Tampoco se ha anunciado que Washington vaya a desplegar tropas adicionales como consecuencia de la conversación.

Una operación que podría modificar el escenario de seguridad en Haití

El anuncio de un contingente de aproximadamente 2.000 soldados representa un nuevo desarrollo en los esfuerzos internacionales para enfrentar la violencia de las pandillas haitianas.

La eventual ampliación de las fuerzas salvadoreñas dependerá de decisiones posteriores de los gobiernos involucrados.

Mientras tanto, continúa la preocupación por los cuatro militares desaparecidos y por las condiciones de seguridad de la población haitiana.

La evolución de la operación dependerá del alcance del acuerdo bilateral, la coordinación con las autoridades de Haití y los resultados de las acciones de búsqueda y seguridad.