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Inflación se mantiene alta en EEUU, días antes de elecciones

WASHINGTON (AP) — Un indicador de inflación seguido de cerca por la Reserva Federal se aceleró el mes pasado, mostrando que los precios siguen elevados a menos de una semana de las elecciones de mitad de mandato, en las que las preocupaciones económicas se han convertido en un tema central.

Una tienda Goodwill en Roseville, Minnesota, el 12 de agosto del 2026. (AP foto/Ellen Schmidt)
Una tienda Goodwill en Roseville, Minnesota, el 12 de agosto del 2026. (AP foto/Ellen Schmidt) AP

Los precios al consumidor aumentaron un 3,6% en septiembre en comparación con un año antes, informó el Departamento de Comercio el jueves, frente al 3,4% de agosto. En términos mensuales, los precios subieron un 0,5%, por encima del 0,3% de agosto y la cifra más alta desde mayo.

La inflación anual ha empeorado desde que la guerra de Irán provocó alzas en los precios del petróleo y la gasolina. Los precios del petróleo en Estados Unidos aún superan los 100 dólares por barril, frente a menos de 70 dólares antes de la guerra.

Las encuestas muestran que el aumento de la inflación ha hecho que la mayoría de los votantes tenga una peor opinión de la economía y de la gestión del presidente Donald Trump ante el incremento de los costos. Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de reducir los precios, incluida la de llevar el costo de la gasolina por debajo de 2 dólares por galón. Actualmente, el promedio nacional es de alrededor de 4,25 dólares por galón.

Al excluir las volátiles categorías de energía y alimentos, la inflación también repuntó. Aumentó un 3,1% interanual en septiembre, frente al 3% de agosto. Y de agosto a septiembre, los precios subyacentes subieron un 0,3%, lo mismo que el mes anterior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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