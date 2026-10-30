🚨🇨🇺 ¡DEPORTADO DE EEUU Y RECIBIDO CON ELOGIOS EN CUBA! EL MINREX DA LA BIENVENIDA A RICHARD TUR EN LA HABANA

El Gobierno cubano organizó este jueves un recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para Richard Tur de la Concepción, primer secretario de su misión ante Naciones Unidas, después de que Estados Unidos ordenara su expulsión por un incidente con un funcionario estadounidense. El viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, encabezó la recepción y defendió la actuación del diplomático, mientras Washington reiteró sus acusaciones de intimidación contra la delegación cubana.

La expulsión del diplomático cubano Richard Tur de la Concepción de Estados Unidos tuvo este jueves 29 de octubre un nuevo capítulo, esta vez en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde fue recibido por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

El viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, encabezó el encuentro y difundió fotografías del recibimiento a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Las imágenes muestran a Tur acompañado por aproximadamente una decena de representantes del Gobierno cubano, posando con una bandera nacional frente a un cartel de bienvenida en la terminal aérea.

El acto se produjo después de que el Departamento de Estado estadounidense confirmara que el funcionario había abandonado su territorio, tras la orden de expulsión relacionada con los enfrentamientos ocurridos el 27 de octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Durante el recibimiento, Peñalver Portal elogió la conducta del diplomático y rechazó la interpretación estadounidense sobre los incidentes registrados en Nueva York.

En una publicación en X, el viceministro sostuvo que Tur había actuado de manera firme frente a lo que describió como provocaciones de los representantes de Washington.

Según sus palabras, el funcionario cubano “de manera digna y firme enfrentó la actitud irrespetuosa y provocadora de la delegación de EE.UU. en Naciones Unidas”.

El mensaje fue acompañado de fotografías tomadas en el aeropuerto habanero.

La recepción oficial puso de manifiesto la posición del Gobierno cubano, que considera injustificada la expulsión de su representante y responsabiliza a la misión estadounidense del enfrentamiento.

Cuba acusa a Washington de organizar una provocación para afectar la votación contra el embargo

Peñalver Portal fue más allá en sus declaraciones y acusó a Estados Unidos de haber organizado deliberadamente el incidente.

Según el viceministro, la confrontación buscaba perjudicar dos asuntos importantes para la diplomacia cubana: la votación anual de Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense y la candidatura de Richard Tur a un organismo presupuestario de la organización.

El funcionario afirmó que Washington pretendía “sabotear el voto de la resolución contra el bloqueo genocida y la candidatura de Richard Tur a un importante órgano de la ONU”.

La acusación corresponde a la posición del Gobierno cubano y no se han presentado pruebas independientes que demuestren la existencia de una operación organizada por Estados Unidos con esos objetivos.

El video del altercado en la ONU que provocó la expulsión del diplomático cubano

La controversia comenzó el martes 27 de octubre, durante una sesión de la Asamblea General dedicada al debate anual sobre el embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba.

Mientras el embajador estadounidense Mike Waltz pronunciaba un discurso crítico contra las autoridades de La Habana, integrantes de la delegación cubana presentaron objeciones e interrumpieron su intervención.

En ese contexto, Richard Tur protagonizó un altercado con J. P. Freire, responsable de comunicaciones estratégicas de la misión estadounidense.

Freire utilizaba su teléfono móvil para grabar lo ocurrido cuando se produjo una discusión con el diplomático cubano.

La representación estadounidense acusó a Tur de intentar arrebatarle el dispositivo y realizar movimientos con las manos hacia el funcionario.

El incidente quedó registrado en un video difundido posteriormente por Waltz.

La delegación cubana, por su parte, sostuvo que Freire había invadido el espacio personal de Tur y continuado grabándolo pese a sus objeciones.

Las versiones contrapuestas reflejan el desacuerdo sobre las circunstancias del enfrentamiento y la responsabilidad de los involucrados.

Marco Rubio firmó la orden de expulsión y Mike Waltz anunció su salida hacia Cuba

La respuesta de Washington se produjo pocas horas después del incidente.

El embajador Mike Waltz anunció durante una entrevista con el programa Hannity, de Fox News, que el secretario de Estado Marco Rubio había firmado los documentos para ordenar la expulsión del funcionario cubano.

“Se va. Estará en un avión rumbo a La Habana dentro de las próximas 24 horas”, declaró Waltz.

El representante estadounidense aseguró que la administración de Donald Trump no toleraría agresiones contra integrantes de su delegación diplomática.

La medida afectó directamente a Richard Tur, quien desempeñaba el cargo de primer secretario de la misión cubana ante Naciones Unidas.

Estados Unidos confirma que Richard Tur abandonó el país

El jueves 29 de octubre, el Departamento de Estado confirmó que el diplomático había salido de territorio estadounidense.

En declaraciones recogidas por medios de comunicación, un portavoz de la institución reiteró que Tur no era bienvenido en Estados Unidos después del incidente.

Washington también criticó la actuación de representantes del Gobierno cubano durante la sesión de Naciones Unidas.

La confirmación oficial de su salida y las imágenes difundidas posteriormente desde el aeropuerto de La Habana establecieron que la orden de expulsión había sido ejecutada.

El Gobierno cubano, sin embargo, presentó el regreso del diplomático como un acto de respaldo institucional frente a las acusaciones estadounidenses.

Richard Tur fue incluido en una base de datos de represores cubanos tras el incidente

La controversia también tuvo repercusiones fuera del ámbito estrictamente diplomático.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), organización no gubernamental que documenta presuntas actuaciones represivas vinculadas con las autoridades cubanas, incorporó a Richard Tur a su base de datos de Represores Cubanos.

La inclusión se produjo después del incidente con J. P. Freire y fue confirmada por representantes de la organización.

Es importante señalar que este registro pertenece a una entidad independiente y no constituye una sanción oficial de Naciones Unidas ni una condena judicial.

La decisión refleja la valoración de la FHRC sobre la actuación del diplomático.

La candidatura de Richard Tur a un organismo de la ONU queda bajo atención

Antes del incidente, Cuba había presentado a Tur como candidato para integrar la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de Naciones Unidas, conocida por sus siglas en inglés ACABQ.

La candidatura correspondía al período 2027-2029 y las elecciones estaban previstas para noviembre de 2026.

La comisión desempeña funciones de asesoramiento sobre asuntos financieros y presupuestarios de Naciones Unidas.

La expulsión estadounidense generó interrogantes sobre la continuidad de la candidatura cubana.

Sin embargo, hasta el momento descrito en el reporte, no se había confirmado oficialmente que La Habana hubiera retirado la postulación ni que Naciones Unidas hubiera adoptado una decisión sobre ella.

La votación sobre el embargo a Cuba también registró una caída del respaldo internacional

El incidente diplomático coincidió con la votación anual de la Asamblea General sobre la resolución que solicita el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba.

Según los resultados difundidos, la iniciativa obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

La cifra representa una disminución respecto a los 165 votos favorables de 2025 y los 187 registrados en 2024.

Pese al descenso, la resolución volvió a ser aprobada.

El Gobierno cubano celebró el resultado como un respaldo internacional a su posición contra el embargo, mientras Estados Unidos destacó el aumento de los votos contrarios.

La resolución no tiene carácter jurídicamente vinculante y su aprobación no implica el levantamiento automático de las sanciones estadounidenses.

El recibimiento en La Habana evidencia las posiciones enfrentadas de Cuba y Estados Unidos

El regreso de Richard Tur puso de manifiesto las interpretaciones opuestas que ambos gobiernos mantienen sobre el incidente ocurrido en Naciones Unidas.

Washington considera que el diplomático protagonizó una conducta inaceptable contra un funcionario estadounidense y defendió su expulsión.

La Habana, en cambio, sostiene que Tur respondió a provocaciones y lo recibió públicamente como muestra de respaldo.

La salida del diplomático de Estados Unidos está confirmada. Lo que permanece en disputa es la interpretación de los hechos que motivaron la medida y sus posibles consecuencias para la representación cubana ante Naciones Unidas.