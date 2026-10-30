Bruno Rodríguez asegura que Cuba resistirá a Trump "por el tiempo que haga falta" y descarta ceder a EEUU

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, interviene durante el 81er periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró que el Gobierno de La Habana mantendrá su estrategia de resistencia frente a las sanciones y presiones de la administración de Donald Trump durante el tiempo que sea necesario. En una entrevista concedida a The New York Times, el canciller afirmó que Washington terminará modificando su política hacia la isla, aunque reconoció que las tensiones actuales son de una intensidad sin precedentes durante sus años al frente de la diplomacia cubana.

El Gobierno cubano mantiene su apuesta por resistir la política de presión de Estados Unidos, pese al deterioro de las relaciones bilaterales y a las dificultades económicas que atraviesa la isla.

Así lo expresó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla durante una entrevista con The New York Times realizada en la misión cubana ante Naciones Unidas, en Nueva York.

El funcionario, de 68 años, sostuvo que La Habana no contempla abandonar su estrategia ante las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump.

“Por el tiempo que haga falta”, respondió Rodríguez al ser consultado sobre cuánto tiempo podría resistir Cuba.

“La política de los Estados Unidos contra Cuba va a cambiar. Tendrá que cambiar, es inevitable que cambie”, agregó.

Sus declaraciones reflejan la posición del Gobierno cubano de mantener su actual sistema político y económico mientras espera una modificación de las políticas estadounidenses.

Bruno Rodríguez confía en que Estados Unidos terminará cambiando su política hacia Cuba

Durante la entrevista, el canciller defendió la estrategia histórica del Gobierno cubano frente a las sanciones de Washington.

Rodríguez argumentó que las medidas estadounidenses no han conseguido provocar los cambios políticos buscados durante más de seis décadas.

“En estos 60 años, hasta hoy, la política de Estados Unidos contra Cuba no ha funcionado. Y la política de resistencia y adaptación de Cuba ante esa agresión sí ha funcionado y ha sido exitosa”, afirmó.

El ministro presentó la continuidad del sistema político cubano como una prueba de la capacidad de adaptación de las autoridades de La Habana.

Sin embargo, esa interpretación contrasta con las evaluaciones de analistas que señalan los elevados costos económicos y sociales asociados a la prolongada crisis de la isla.

La permanencia de un Gobierno no equivale necesariamente a una mejora de las condiciones de vida de la población, un aspecto central en el debate sobre la efectividad de la estrategia cubana.

Trump aumenta la presión sobre Cuba con sanciones económicas y restricciones energéticas

Las declaraciones de Rodríguez se producen en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana.

Según el reporte, desde enero de 2026 la administración Trump ha impuesto sanciones contra más de 40 entidades y al menos 38 personas vinculadas con sectores militares, financieros y energéticos cubanos.

Washington también ha aplicado medidas de presión relacionadas con el suministro de petróleo a la isla.

Estas restricciones se suman a las sanciones económicas que afectan desde hace décadas las relaciones comerciales y financieras entre ambos países.

Rodríguez reconoció que nunca había enfrentado una presión estadounidense de semejante intensidad durante sus 17 años como ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller atribuye a las medidas de Washington una parte importante de las dificultades económicas nacionales.

Por su parte, el Gobierno estadounidense sostiene que sus sanciones buscan presionar a las autoridades cubanas por su historial de derechos humanos y sus políticas internas.

Marco Rubio exige cambios profundos en Cuba y aumenta las diferencias con La Habana

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido una posición crítica frente al Gobierno cubano.

Durante declaraciones recientes, Rubio sostuvo que Cuba necesita transformaciones profundas en su sistema político y económico.

“Cuba necesita un cambio muy drástico”, afirmó el funcionario.

El secretario de Estado también señaló que la situación cubana presenta características diferentes a las de Venezuela, otro país que mantiene tensiones con Washington.

La administración Trump considera que las autoridades de La Habana son responsables de una parte importante de la crisis económica, los problemas de abastecimiento y las restricciones a las libertades políticas.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, también cuestionó al Gobierno cubano, al que acusó de responsabilizar constantemente a Estados Unidos por sus propios problemas económicos y administrativos.

Estas declaraciones evidencian que ambas administraciones mantienen posiciones profundamente diferentes sobre las causas de la crisis y las condiciones necesarias para mejorar las relaciones bilaterales.

La CIA busca informantes en Cuba y Bruno Rodríguez califica la iniciativa de “infantil”

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la reciente campaña estadounidense dirigida a obtener información de personas dentro de Cuba.

Rodríguez fue consultado sobre publicaciones promovidas por autoridades estadounidenses para establecer contactos confidenciales con posibles colaboradores.

El canciller minimizó la iniciativa y cuestionó su seriedad.

“La verdad es que no tengo idea de qué pretende el secretario de Estado con esas publicaciones. Francamente no parecen nada serias, parecen un poco infantiles”, declaró.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente confrontación diplomática y de inteligencia entre Washington y La Habana.

La posición del canciller contrasta con la estrategia estadounidense de aumentar la presión sobre las instituciones del Gobierno cubano.

Cuba y Estados Unidos mantienen conversaciones pese a las tensiones

Aunque las relaciones bilaterales atraviesan un período de confrontación, Rodríguez reconoció que siguen existiendo contactos entre funcionarios de ambos países.

Según explicó, las comunicaciones incluyen reuniones presenciales, conversaciones telefónicas y mensajes mediante aplicaciones como WhatsApp.

Sin embargo, el canciller afirmó que estos intercambios han producido pocos avances concretos.

“Es muy difícil que progresen conversaciones cuando estas están acompañadas permanentemente de amenazas”, sostuvo.

La continuidad de los contactos indica que ambas partes mantienen canales de comunicación, aunque persisten diferencias sobre las sanciones, la situación política cubana y las condiciones para un eventual acercamiento.

No se anunciaron acuerdos específicos como resultado de esas conversaciones.

La ONU reduce su respaldo a la resolución cubana contra el embargo

La entrevista se produjo después de una semana de tensiones entre las delegaciones de Cuba y Estados Unidos en Naciones Unidas.

Durante el debate anual sobre el embargo estadounidense, el canciller Bruno Rodríguez protagonizó un enfrentamiento verbal con el embajador Mike Waltz.

La confrontación obligó a intervenir a la presidencia de la Asamblea General para restablecer el orden.

Posteriormente, la resolución presentada por Cuba para solicitar el levantamiento del embargo fue aprobada, aunque con una reducción considerable del respaldo internacional.

Evolución de los votos favorables a la resolución contra el embargo