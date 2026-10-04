Grandes exportadores de petróleo acuerdan mantener estable la producción en noviembre

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Los precios exhibidos en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 1 de octubre del 2026. (AP foto/David Zalubowski) AP

El grupo OPEP+ —Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— volverá a reunirse el 1 de noviembre para revisar las condiciones del mercado petrolero.

Los combates con Irán, que comenzaron con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, han interrumpido el suministro mundial de petróleo y han impulsado los precios al alza.

El Grupo de los Siete anunció que liberará 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades “sustanciales” de diésel. Los precios del diésel alcanzaron recientemente máximos históricos en Estados Unidos, lo que ha presionado a agricultores, camioneros y consumidores que dependen de ese combustible.

El G7 prometió una “liberación sustancial adelantada” de diésel en los próximos 20 días y el resto a lo largo de cuatro meses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP