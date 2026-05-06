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Golden Tempo se baja del Preakness tras ganar el Derby de Kentucky y apunta al Belmont en Saratoga

El ganador del Derby de Kentucky, Golden Tempo, no correrá en Preakness Stakes el próximo fin de semana, anunció la entrenadora Cherie DeVaux el miércoles.

Golden Tempo (19) y el jinete José L. Ortiz ganaron la edición 152 del Derby de Kentucky el sábado 2 de mayo de 2026, en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jeff Roberson)
Golden Tempo (19) y el jinete José L. Ortiz ganaron la edición 152 del Derby de Kentucky el sábado 2 de mayo de 2026, en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

DeVaux y los propietarios decidieron saltarse el Preakness y fijar su objetivo en Belmont Stakes el 6 de junio en el hipódromo de Saratoga, en el norte del estado de Nueva York. DeVaux, quien se convirtió en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby, es oriunda de Saratoga Springs, que este año alberga el Belmont por tercera y última vez.

Golden Tempo es el tercer ganador del Derby en los últimos cinco años que no será inscrito en el Preakness. Por diversas razones, será la sexta vez en ocho años que el Preakness se dispute sin que haya en juego la posibilidad de una Triple Corona. American Pharoah en 2015 y Justify en 2018 son los únicos caballos que han ganado las tres carreras en las últimas cuatro décadas.

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FUENTE: AP

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