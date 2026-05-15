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Golden Knights pierden selección en 2da ronda del draft en el hockey

NUEVA YORK (AP) — La NHL les quitó a los Golden Knights de Las Vegas una selección de segunda ronda en el draft del próximo mes y multó al entrenador John Tortorella con 100.000 dólares el viernes por violar las reglas de acceso a los medios.

John Tortorella, entrenador de los Golden Knights de Las Vegas, habla tras el sexto partido de la primera ronda de los playoffs de la NHL ante el Mammoth de Utah, el viernes 1 de mayo de 2026 (AP Foto/Melissa Majchrzak)
John Tortorella, entrenador de los Golden Knights de Las Vegas, habla tras el sexto partido de la primera ronda de los playoffs de la NHL ante el Mammoth de Utah, el viernes 1 de mayo de 2026 (AP Foto/Melissa Majchrzak) AP

La infracción se produjo tras la victoria en el sexto partido, el que cerró la serie, realizado el jueves en Anaheim.

Tortorella se negó a hablar con los reporteros después de que Las Vegas arrolló a los Ducks por 5-1 para avanzar y enfrentar a Colorado en la final de la Conferencia Oeste.

Los Golden Knights tampoco abrieron su vestuario, como lo requieren las reglas negociadas entre la liga y el sindicato de jugadores.

En un comunicado en el que anunció el castigo, la NHL indicó que las sanciones por estas “infracciones flagrantes” llegan después de que se emitieron advertencias previas a los Golden Knights. Al equipo se le ha ofrecido la oportunidad de apelar ante la oficina del comisionado Gary Bettman en persona en la sede de la liga en Nueva York la próxima semana.

“Los Golden Knights están al tanto del anuncio de hoy de la NHL sobre la disponibilidad para los medios después del sexto partido en Anaheim”, señaló el equipo en un comunicado publicado en redes sociales. “La organización no hará más comentarios”.

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