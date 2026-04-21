Gobierno de Myanmar propone nuevas conversaciones de paz con rebeldes

El presidente de Myanmar Min Aung Hlaing en Naipyidó, Myanmar, el 10 de abril del 2026. (AP foto/Aung Shine Oo) AP

El llamado de Min Aung Hlaing a dialogar fue presentado como parte de un programa de 100 días, diseñado por él mismo, que anunció en una reunión de gabinete el lunes en la capital, Naipyidó, en la que priorizó la paz y la estabilidad, así como el desarrollo, informó el diario estatal Myanma Alinn.

El presidente asumió el cargo el 10 de abril tras unas elecciones que, según críticos, no fueron ni libres ni justas y fueron diseñadas para mantener el control de los militares cinco años después de que derrocaran al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. Como jefe militar, Min Aung Hlaing encabezó la toma del poder y dirigió el gobierno militar.

La toma del poder intensificó la resistencia armada ya que activistas prodemocracia se unieron a grupos armados étnicos que llevaban décadas luchando por una mayor autonomía, lo que derivó en una guerra civil que aún afecta a la mayor parte del país. El gobierno militar había celebrado una serie de conversaciones de paz presenciales con líderes de minorías étnicas a partir de 2022 con el objetivo de debilitar las alianzas antimilitares, pero con escasos resultados.

Myanma Alinn informó que Min Aung Hlaing dijo el lunes que está invitando a los grupos étnicos a celebrar nuevas conversaciones antes del 31 de julio.

Sin embargo, Nay Phone Latt, portavoz del Gobierno de Unidad Nacional, el principal grupo que coordina la oposición al régimen militar, declaró el martes que tanto esa organización como las unidades de la Fuerza de Defensa del Pueblo bajo su mando seguirán combatiendo junto a otras fuerzas de resistencia hasta que se alcancen sus objetivos.

“Todos ya entendíamos que las falsas invitaciones de los militares buscan prolongar el sometimiento del pueblo bajo el régimen militar”, indicó Nay Phone Latt.

Myanmar cuenta con 21 organizaciones armadas étnicas establecidas con un historial de lucha armada, 10 de las cuales firmaron acuerdos multilaterales de alto el fuego conocidos como Acuerdos de Alto el Fuego Nacional (Nationwide Ceasefire Agreements, o NCA), en 2015 y 2018 bajo gobiernos anteriores. Sin embargo, cuatro de los firmantes rechazaron el acuerdo y reanudaron los combates tras la toma del poder por el ejército en 2021.

“Tanto a los firmantes del NCA como a los no firmantes están invitados a participar en el proceso de paz", señaló Min Aung Hlaing según la versión. También invitó a los grupos guerrilleros armados, llamados colectivamente Fuerza de Defensa del Pueblo a participar e incorporarse al marco legal dentro del periodo de 100 días.

Otros aspectos del programa de 100 días abarcan medidas sociales y económicas, así como infraestructura.

Durante varias décadas, Myanmar ha vivido un ciclo de treguas que han traído periodos intermitentes de relativa paz, pero ninguno ha conducido a un acuerdo político integral que otorgue a los grupos étnicos el grado de autonomía que buscan en las regiones fronterizas donde son predominantes.

La nueva iniciativa llega después de que el ejército recuperara la ventaja en el conflicto a nivel nacional a mediados de 2025, tras una serie de altos al fuego negociados por China con importantes grupos rebeldes y un aumento en el número de efectivos del ejército después de la activación de una ley de reclutamiento a principios de 2024.

El ejército ha recuperado territorio de milicias étnicas, incluida la Alianza de las Tres Hermandades, que había lanzado poderosas ofensivas junto con fuerzas de resistencia prodemocracia en el noreste de Myanmar, cerca de la frontera con China, y en el oeste de Myanmar.

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, miembro de la alianza, felicitó a Min Aung Hlaing por su presidencia y señaló que esperaba con interés las conversaciones de paz, en un comunicado el miércoles pasado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP