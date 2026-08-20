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Gobierno afgano libera a 2 empleados de la ONU tras detenerlos más de una semana

El gobierno talibán de Afganistán liberó el jueves a dos miembros del personal de Naciones Unidas que arrestó hace más de una semana, informó la ONU, que añadió que sigue sin estar claro el motivo de la detención de los dos hombres.

Los arrestos fueron los más recientes de una serie de detenciones por parte de las autoridades talibanes de Afganistán. La semana pasada, el grupo de defensa Human Rights Watch (HRW) afirmó que seis miembros del personal de una organización local que trabaja en los derechos de las mujeres y los niños habían sido “desaparecidos por la fuerza” durante más de un mes.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) indicó que sus dos empleados, que fueron detenidos en la ciudad occidental de Herat el 9 de agosto, fueron liberados el jueves por la mañana y parecían estar en buen estado de salud.

“La UNAMA no ha sido notificada formalmente de las razones de su arresto y detención y continúa dando seguimiento con las autoridades de facto”, señaló la ONU en un comunicado y agregó que se habían retirado los cargos contra ambos.

Indicó que la organización también estaba dando seguimiento “para garantizar el respeto de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, así como la seguridad, protección y libertad de movimiento del personal de Naciones Unidas y del personal asociado en todo el país”.

Las autoridades afganas no emitieron declaraciones sobre la liberación de los miembros del personal de la ONU.

El mandato de la misión de la ONU, otorgado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluye promover y apoyar la asistencia humanitaria al pueblo afgano, promover los derechos humanos, la igualdad para mujeres y niñas, una gobernanza inclusiva y la estabilidad económica.

Human Rights Watch reportó el 12 de agosto que seis miembros de alto rango de la Fundación de Investigación Jurídica para Mujeres y Niñas fueron detenidos el 18 de julio, luego que se les dijo que acudieran a su oficina para recoger computadoras portátiles y teléfonos confiscados durante una redada en las oficinas de la organización aproximadamente un mes antes.

La organización indicó que las autoridades no habían proporcionado información sobre el paradero de los empleados y pidió que se les permitieran visitas de familiares y abogados.

Los seis miembros seguían bajo custodia el jueves, afirmó HRW.

Los talibanes tomaron el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, al tiempo que las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se retiraban del país tras dos décadas de guerra.

Poco después, prohibieron que las niñas recibieran educación más allá de la primaria y vetaron a las mujeres de casi todo empleo, excluyendo de hecho a mujeres y niñas de la vida pública. También han tolerado de facto el matrimonio infantil y han hecho que la violencia doméstica sea castigable sólo en los casos en que una mujer haya sufrido lesiones visibles o fracturas de huesos.

En junio, al menos 30 mujeres fueron arrestadas en Herat por presuntas infracciones del draconiano código de vestimenta para mujeres del país, lo que desató una inusual protesta en la ciudad que la policía talibán reprimió violentamente, dejando al menos una persona muerta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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