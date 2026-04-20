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Globo aerostático con 13 personas a bordo aterriza de emergencia en un jardín de California

A un residente de California le "cayeron" visitas inesperadas.

En esta fotografía cortesía de Hunter Perrin se puede ver a personas dentro de la canastilla de un globo aerostático posando para una fotografía después de un aterrizaje de emergencia en el jardín de Perrin, el sábado 18 de abril de 2026, en Temecula, California. (Hunter Perrin vía AP)
En esta fotografía cortesía de Hunter Perrin se puede ver a personas dentro de la canastilla de un globo aerostático posando para una fotografía después de un aterrizaje de emergencia en el jardín de Perrin, el sábado 18 de abril de 2026, en Temecula, California. (Hunter Perrin vía AP) AP

Un enorme globo aerostático con un piloto y otras 12 personas a bordo descendió sin complicaciones el sábado en el pequeño jardín de una vivienda de Temecula. Hunter Perrin contó que no estaba al tanto de que tenía visitas hasta que un vecino le dijo.

“Estaba viendo televisión y mi esposa estaba haciendo yoga", relató Perrin a The Associated Press. "Había un hombre parado frente a mi puerta diciendo: ‘Acaban de aterrizar’. ¿Qué? Estaba muy confundido”.

Pero allí estaban: un grupo de personas ansiosas, que sintieron alivio inmediato de estar en tierra firme. El pequeño jardín trasero de Perrin tiene apenas unos 3 metros (10 pies) de ancho.

“Fue increíble, fue como sacado de un cuento de hadas de Disney", contó Jenna Perrin. "El globo no golpeó nuestra casa ni nuestros árboles. Estaba rozando la cerca”.

Brianna Avalos y su esposo tomaron el viaje en globo para celebrar su 10mo aniversario de bodas. Ella explicó que el piloto le informó a los pasajeros que necesitaba hacer un aterrizaje de emergencia debido a que se estaba quedando sin combustible y a un cambio en los vientos.

“Al principio pensé: ‘¡Dios mío! ¡Estamos en un patio trasero! ¡Esto es una locura!’”, declaró Avalos a KABC-TV.

El globo --de color azul con estrellas doradas y la imagen de una luna creciente-- causó un espectáculo al descender en el patio trasero, asomándose por encima de la casa de Perrin. El piloto hizo bajar a los pasajeros, volvió a elevarse y luego aterrizó a poca distancia, en la calle, donde fue desmantelado.

“Era un piloto increíble”, añadió Avalos.

Denni Barrett, propietario de Magical Adventure, que ofrece los paseos en globo, se negó a identificar al piloto, pero señaló que había “ejercido un gran criterio” y que “hizo lo correcto”.

“La mayoría de nuestros aterrizajes son en la zona vinícola”, dijo Barrett, refiriéndose a los viñedos del condado de Riverside. “Por lo general son patios traseros más grandes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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