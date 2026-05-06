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Gleyber Torres pasa a la lista de lesionados de Detroit por una distensión en el oblicuo izquierdo

DETROIT (AP) — El segunda base venezolano de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el miércoles debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

Gleyber Torres (25), de los Tigres de Detroit, es puesto fuera por el campocorto de los Bravos de Atlanta, Jorge Mateo (2), en su intento de extender un sencillo a doble durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del jueves 30 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Gleyber Torres (25), de los Tigres de Detroit, es puesto fuera por el campocorto de los Bravos de Atlanta, Jorge Mateo (2), en su intento de extender un sencillo a doble durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del jueves 30 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Detroit hizo el movimiento con efecto retroactivo al lunes.

Torres se lesionó el sábado durante una victoria 5-1 contra Texas. Fue puesto out en el plato al intentar anotar desde segunda base con un sencillo de Riley Greene y se retiró del juego después de tres entradas.

Torres, tres veces convocado al Juego de Estrellas, se perdió 10 juegos al inicio de la temporada pasada debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Batea para .259 esta campaña, con dos jonrones, 11 carreras impulsadas y 25 bases por bolas, la mayor cifra del equipo.

El infielder Jace Jung fue llamado desde Triple-A Toledo y fue titular el miércoles contra Boston como bateador designado, noveno en el orden al bate. Bateó para .250 en dos partidos anteriores de Grandes Ligas esta temporada.

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FUENTE: AP

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