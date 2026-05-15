Gina Carano vuelve tras 17 años para un improbable regreso a MMA ante Ronda Rousey

ARCHIVO - Gina Carano, boxeadora de artes marciales, durante una rueda de prensa, el jueves 29 de mayo de 2008, en Nueva York. (AP Foto/ Louis Lanzano) AP

¿Hacerlo en un deporte tan peligroso como las artes marciales mixtas? Gina Carano reconoce que suena como algo que podría —quizá debería— ocurrir solo en el cine.

Carano lo hará de todos modos el sábado por la noche, cuando enfrente a Ronda Rousey en el combate estelar del primer evento de MMA de Netflix. Su pelea podría ser el evento de deportes de combate más visto del año, y devuelve a Carano, de 44 años, al foco competitivo que dejó en 2009, cuando tenía 27.

La pionera de las artes marciales mixtas construyó y perdió una carrera actoral de alto perfil durante ese largo intervalo, pero una propuesta de Rousey y un regreso revelador al entrenamiento de MMA han cambiado su perspectiva sobre lo que es posible y lo que es importante en la vida.

“Creo que esta pelea está ocurriendo justo cuando debe ocurrir. Ahora mismo, estoy en un lugar muy sólido. Tuve que vivir la vida para llegar hasta aquí, y quizá otras personas llegan un poco más jóvenes. Pero yo maduro un poco más tarde. Me pasó ahora, y estoy tan feliz”, indicó.

Fue una de las peleadoras más famosas de los primeros días de la MMA, cuando el deporte violento luchaba por legitimidad y atención mediática en la década de 2000. Fue la primera mujer en hacerse famosa varios años antes de que la UFC empezara a promover peleas femeninas con el ascenso de Rousey.

Una semana después de que Cris Cyborg noqueara a Carano en agosto de 2009, en el primer combate femenino que encabezó un gran evento de MMA, recibió una llamada del director de cine Steven Soderbergh, quien la había visto pelear en televisión. Contrató a Carano para protagonizar “Haywire”, un magnífico thriller de acción que la catapultó hacia papeles cada vez más grandes en los años siguientes.

Aunque la actuación se apoderó de su vida, Carano nunca se olvidó de las artes marciales. Señala con una sonrisa que en realidad nunca se retiró.

Siguió entrenando para mantenerse en forma, y porque Kevin Ross, su esposo y pareja desde hace mucho tiempo, es un kickboxer ya retirado. Ocasionalmente consideró ofertas para regresar, pero ni el momento ni el dinero eran los adecuados.

En cambio, se apasionó por ver el deporte profesional, e incluso organizaba fiestas en su casa para eventos de la UFC, One Championship y Glory kickboxing.

“Cuando pude alejarme de las artes marciales mixtas, me volví una gran fan. Y ahora, al estar de vuelta cerca de esto, y tener a Ronda y a (el peleador de la coestelar) Nate (Díaz) y a gente con la que tuve algún tipo de conexión en el pasado, pero ahora estar en su cartelera y pelear con una de ellas, sigo siendo fan, (pero) es bastante una locura poder estar aquí y ser parte de esto”, explicó.

La carrera actoral de Carano se desplomó en 2021 después de que hiciera una serie de publicaciones incendiarias en redes sociales en las que defendía posturas de derecha radical. Su agencia de talentos la dejó, Lucasfilm condenó sus acciones, y desde entonces solo ha aparecido en dos películas estrenadas por productores conservadores en el último lustro.

Carano contó que su caída en desgracia en el mundo del entretenimiento la dejó desanimada, con sobrepeso y lidiando con problemas de salud adicionales no revelados. Así fue como Rousey vio a su ídola en una entrevista televisiva hace un par de años, y eso las inspiró a reunirse para concretar la pelea que se realizará el sábado.

“Ella fue mi heroína cuando entré al deporte, y esto es lo que nos unió", dijo Rousey. "Pasamos de ser conocidas a… bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por no ser amigas y no comunicarnos. Tengo unas ganas desesperadas de escribirle antes de cada conferencia de prensa y decirle: ‘¿Qué color vas a usar?’ Porque de verdad quiero poder combinar, así que tengo que intentar elegir colores que combinen con cualquier cosa”.

La pelea también impulsó a Carano a volver al entrenamiento serio de MMA: el trabajo demandante de construir resistencia, afinar su potencia de golpeo y endurecer sus espinillas y puños frente al dolor inherente al deporte.

El entrenamiento ha cambiado en la última década y media. También Carano, quien sintió una estabilidad y una concentración de mediana edad que nunca había tenido antes.

“Ay, Dios, ha sido duro", relató Carano. “El entrenamiento ha sido agotador, pero es la constancia: una vez que aceptas el hecho de que vas a levantarte y dedicarte a esto todos los días hasta que pelees, y que eres responsable de eso. Nadie más lo es”.

"Ninguno de mis entrenadores me está diciendo: ‘Tienes que hacer esto’. (Me doy cuenta de que) tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo por mí. ... Simplemente creo que soy una artista marcial más completa de lo que fui nunca, y esta vez mi cabeza está realmente conectada con mi cuerpo. En mis 20 estaba en las nubes. No extraño eso”, añadió.

Más de 6.100 días después de su derrota ante Cyborg, Carano entrará a otra jaula en el Intuit Dome de Inglewood, California. Tras extenuante trabajoi en el gimnasia, Carano parece discretamente confiada en que puede intercambiar golpes con Rousey, quien está poniendo fin a su propia ausencia de nueve años y medio de la competencia.

Mientras Rousey ha asegurado que esta será su última pelea, Carano dijo que no tiene idea de qué le depara el futuro deportivo —y le gusta que sea así.

“Asumí la responsabilidad de todo lo que pase en la jaula el sábado", manifestó Carana. "Siento que lo ‘difícil’ es lo que hace que valga la pena, porque esta semana no tengo que bajar nada de peso. Me siento genial. Ojalá todos mis campamentos de entrenamiento hubieran sido así. Ojalá siempre hubiéramos estado en esta situación de buenas vibras. Pero vivimos y aprendimos, y aquí estamos, pudiendo revivirlo y hacerlo bien”.

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FUENTE: AP